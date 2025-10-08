Una mostra permanete per raccontare la città

Un esposizione per raccontare la città di Abbiategrasso. La città del Leone si prepara a vivere un evento di grande rilievo culturale: sabato 11 ottobre, alle 18, nella Sala consiliare nella splendida cornice del Castello Visconteo (simbolo storico della città), sarà inaugurata la Mostra Permanente “Abbiategrasso. La città, le Persone, la Storia”. L’esposizione, allestita nei suggestivi sotterranei del Castello e donata dal Rotary Club Abbiategrasso alla cittadinanza, offre un viaggio immersivo nella storia locale.

Tre sale tematiche

Il percorso espositivo si sviluppa in tre sale tematiche e si avvale di testi, fotografie, supporti multimediali, video, ricostruzioni 3D e di un plastico interattivo, per raccontare la storia di Abbiategrasso dalle origini preistoriche fino al XXI secolo. Un allestimento originale e innovativo che pone il visitatore al centro di un’esperienza didattica interattiva, pensata per coinvolgere ogni tipo di pubblico e far conoscere persone, eventi e luoghi chiave della storia della città. Per far conoscere le radici della città.

Al termine della cerimonia inaugurale, i curatori accompagneranno i presenti in una visita esclusiva alla mostra. Sono inoltre previste visite speciali nelle giornate di domenica 12, sabato 18 e domenica 19 ottobre, con orario 10:00-12:30 e 15:00-19:00. Il progetto scientifico sono a cura di Francesca Rognoni e Alberto Massari, mentre il progetto grafico è stato realizzato da Francesca De Palma.