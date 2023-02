Una mostra per conoscere le opere di Monica Bertani

Si terrà dal 13 al 25 febbraio in biblioteca a San Giorgio su Legnano la mostra con alcune delle opere dell'artista locale, Monica Bertani.

Le opere di Monica Bertani in mostra

Il Circolo Socio Culturale Hobbisti di San Giorgio su Legnano organizza da 13 al 25 febbraio una mostra

dedicata alla pittura che vuole introdurre e far apprezzare, a chi ancora non la conoscesse, l'arte di Monica Bertani, artista locale formatisi negli anni '90 e da allora presente sul "territorio del milanese" e non solo.

Dopo aver maturato esperienze in diversi ambiti dell'arte applicata, in settori anche molto diversi tra loro, quali la scenografia, il restauro, le vetrate artistiche, la ceramica, ecc.., acquisendo le relative tecniche, oggi l'artista presenta agli occhi dei visitatori un'esperienza focalizzata sulla pittura in alcune sue dimensioni.

Quadri ma anche pelle, legno, scarpe e borse

Pittura che ovviamente non può limitarsi alla tradizionale tela ma intende proporre un repertorio di arte applicata a supporti diversi, come la pelle o il legno, come borse o scarpe, in forme classiche o particolari, come il quadro incorniciato piuttosto che un piatto rotondo od un trittico, spaziando fino all'oggettistica.

La mostra vuole anche essere occasione per conoscere le tecniche ed i materiali utilizzati dall'artista e che spaziano dalla tempera ai colori acrilici ed all'olio, dal pennello alla spatola, ecc..

Tecniche, materiali e supporti che ospitano paesaggi, fiori, luoghi, decorazioni personalizzate e perfino ritratti richiesti alla pittrice.

La mostra si terrà nella Saletta Biblioteca del Comune di San Giorgio su Legnano, in Piazza IV novembre 7, e sarà aperta ai visitatori dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre resterà chiusa la domenica.