Sabato 29 novembre al Castello di Abbiategrasso ci sarà l’inaugurazione della mostra dedicata agli strumenti musicale rinascimentali.

Una mostra dedicata agli strumenti musicali rinascimentali

L’inaugurazione della mostra “Gli strumenti musicali di Leonardo da Vinci e dei maestri delle arti figurative del Rinascimento italiano” e presentazione dell’evento Festa Rinascimentale in castello, si terrà sabato 29 novembre 2025 presso il castello di Abbiategrasso sala consigliare alle ore 15.00.

All’inaugurazione della mostra sarà presente il maestro liutaio Michele Sangineto. La mostra sarà visibile fino all’8 dicembre, il sabato e la domenica dalle 15 alle 18.