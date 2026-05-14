Vent’anni di promozione della lettura, di biblioteche aperte al territorio e di cultura condivisa. La Fondazione Per Leggere festeggia il suo ventennale con una straordinaria giornata di eventi aperti al pubblico, che il 23 maggio 2026 trasformerà l’ex convento dell’Annunciata di Abbiategrasso in Via Pontida 22 in un crocevia di incontri, presentazioni, mostre e momenti di partecipazione collettiva.

Una grande festa per i 20 anni di Fondazione per leggere

La giornata prenderà il via alle ore 9.30 nell’Auditorium con la presentazione da parte dello Staff di tutti i progetti di Fondazione Per Leggere attualmente in corso. A seguire, alle 10.30, spazio alla creatività con Bruno Munari: la sua poetica e l’arte del gioco, un racconto del grande innovatore del Novecento attraverso le voci della sua allieva diretta Beba Restelli e di Cristina Bortolozzo. Alle 11.30 sarà presentato Alter (L)ego, il gioco di ruolo cooperativo pensato per lettori e gruppi di lettura, con la bibliotecaria Chiara Di Carlo.

Programma della mattina

Il pomeriggio si aprirà alle 15.00 con la presentazione del nuovo gestionale di acquisto di documenti per le biblioteche, sviluppato dalla società Comperio in collaborazione con la Fondazione. Alle 16.00, Agnese Bertello (Ascolto Attivo) condurrà una riflessione sulle esperienze di co-progettazione partecipata delle biblioteche con i cittadini. Alle 17.00 sarà presentato in prima pubblica assoluta il volume Palazzo Cittadini Stampa, alla presenza dell’autore Luciano Provinciali, con moderatore Francesco Oppi della Cascina Il Guado.

Il momento culminante della giornata è fissato per le 18: la Cerimonia con annullo filatelico di Poste Italiane, con la presentazione del timbro dedicato al ventennale, e il discorso celebrativo del Presidente della Fondazione Per Leggere, Marcello Angelo Mazzoleni, che ripercorrerà i vent’anni di storia dell’ente.

Mostre e spazi aperti

Per tutta la giornata, i chiostri e le sale della sede ospiteranno una serie di esposizioni: la mostra itinerante dedicata ai libri del ’45 di Bruno Munari avrà sede nella Sala 1, mentre le Librosculture di Pascale Bassin, la mostra fotografica Pagine e Pixel di Mariella Crespi, la mostra Biblioteque Per Leggere il cambiamento! insieme con la mostra sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) saranno sotto i portici dell’ex convento dove saranno allestiti anche i banchetti per i libri.

Nel giardino dell’Annunciata si terrà un Reading Party durante tutto il pomeriggio: un momento di lettura condivisa nell’ambito della rassegna Primavera per leggere 2026. Tutti sono invitati a portare il proprio libro da leggere insieme agli altri immersi nella suggestiva cornice dell’Annunciata di Abbiategrasso.

Presentazioni letterarie

Alle 10.30 sarà presentato Chi ha rapito Cesare Pavese? di Francesco Bova, un romanzo che intreccia mistero, scrittura e realismo magico. Alle 16.00, Gian Vico Melzi d’Eril illustrerà il suo saggio Leonardo insegna a dipingere, dedicato al legame tra scienza e pittura nell’apprendistato rinascimentale, entrambi gli appuntamenti saranno moderati dal Presidente della Fondazione Per Leggere Marcello Angelo Mazzoleni.

Il programma completo e il form per iscriversi ai singoli eventi è raggiungibile a questo link: https://www.fondazioneperleggere.it/20-anni-per-leggere/

Annullo filatelico

Poste Italiane celebra il ventesimo anniversario di istituzione della fondazione con uno speciale annullo filatelico disponibile sabato 23 maggio dalle 13:00 alle 19:00 presso il Convento dell’Annunciata in via Pontida, 22 ad Abbiategrasso. Nel formato tondo, il timbro riproduce il logo della fondazione, simbolo della promozione della lettura e dell’importanza della cultura. Per l’occasione sono state pubblicate cartoline edite da Poste Italiane in edizione limitata che, nella quantità di mille esemplari, riproducono il logo della fondazione in cui il motivo grafico evoca pagine o libri suggerendo il tema della lettura.

Presso lo stand di Poste Italiane, oltre ad impreziosire le cartoline con l’annullo filatelico dedicato, sarà possibile acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme a folder e prodotti del collezionismo selezionati per l’occasione. Alle 18 è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza di Marcello Mazzoleni e Federico Scarioni, presidente e direttore generale della fondazione e di rappresentanti di Poste Italiane.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 60 giorni successivi allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Abbiategrasso in via San Carlo per appassionati e collezionisti prima di essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.