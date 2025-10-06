Una domenica di sport, solidarietà e impegno civile a Nerviano.

Una domenica di sport, solidarietà e impegno civile: si inizia con la festa dell’Asd Anni Verdi

Una domenica di sport, solidarietà e impegno civile a Nerviano. E’ quanto si è vissuto nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre 2025. Primo appuntamento all’oratorio di Maria Madre della Chiesa per i festeggiamenti del 30esimo anniversario dell’Asd Anni Verdi 95. “Un traguardo importante per una realtà che, da tre decenni, promuove lo sport come strumento educativo e di crescita personale – commenta il sindaco Daniela Colombo, presente a tutti gli eventi – Lo sport insegna il valore dell’impegno, della lealtà, del rispetto delle regole e del gioco di squadra; principi che si riflettono nella vita quotidiana e che aiutano a formare cittadini consapevoli”.

Oasi felina e panchina rossa contro i femminicidi

Nel pomeriggio la festa è proseguita con l’inaugurazione dell’ampliamento dell’Oasi Felina “L’Universo di Maio” e con la posa della panchina rossa, simbolo di impegno contro ogni forma di violenza sulle donne.

“Due momenti diversi ma uniti dallo stesso filo conduttore: l’attenzione, la cura e il rispetto per le persone, per gli animali e per la vita in tutte le sue forme – prosegue il sindaco – Una giornata intensa che ci ricorda quanto le associazioni e i volontari siano fondamentali per costruire una comunità basata sui valori che contano davvero”.