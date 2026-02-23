“Una dolce serata in compagnia” colpisce ancora: altri applausi

“Una dolce serata in compagnia” della Compagnia dialettale sanvittorese di San Vittore Olona ha conquistato anche il pubblico di Uboldo.

Altri applausi per “Una dolce serata in compagnia”, il nuovo spettacolo della Compagnia dialettale sanvittorese di San Vittore Olona messo in scena la sera di sabato 21 febbraio 2026 al teatro di Uboldo. Lo spettacolo ha fatto il pieno di pubblico e anche di solidarietà con parte del ricavato andato all’associazione Eccomi che si occupa di progetti in Etiopia, in Africa. Sul palco i personaggi e i momenti di vita (con sempre tante risate) dei vecchi cortili lombardi.

La compagnia

Per la compagnia, un’altra serata da incorniciare. Nata nel 1990, l’anno scorso era tornata sulle scene con questo spettacolo, modo anche per celebrare i suoi primi 35 anni. Un’attività sul palco che è sempre andata a braccetto con la solidarietà. A capitanare il gruppo è sempre Pinuccio Gallo Stampino, nei panni della Maria, che proprio dal palco ha ricordato al pubblico: “Le storie dei vecchi cortili sono le storie dei nostri ricordi, delle nostre mamme, dei nostri papà, dei nostri nonni. Le donne e gli uomini dei cortili sono tutti qui, in scena, e chi di noi ha vissuto la vita dei cortili sa bene che vita era: si viveva insieme tutti i giorni, e le stelle del cielo sono i riflettori del palcoscenico. Tutto quello che potevamo fare noi questa sera, era trasformare la nostra e la vostra vita di tutti i giorni con una farsa, con la grande magia del teatro. E chi sono gli interpreti? Voi, noi, loro che sono lassù in cielo”.