“Una dolce serata in allegria”: lo spettacolo cambia location

“Una dolce serata in allegria”…a Uboldo

Tutto era pronto per la messa in scena sul palcoscenico di Busto Garolfo. Poi, un’imprevisto e la nuova location: Uboldo. E tutto rimane pronto per la sera di sabato 21 febbraio, alle per “Una dolce serata in allegria”, nuovo spettacolo della Compagnia dialettale sanvittorese che è tornata a calcare le scene. L’appuntamento è alle 21 al Teatro San Pio di Piazza Conciliazione di Uboldo. A disposizione gli ultimi biglietti (telefonare al 328.2129031) per una serata che vedrà l’incasso devoluto in beneficienza, per la precisione al Progetto Harambee Etiopia, parte di Eccomi Organizzazione di Volontariato, che nasce a Gassa Chare, nel sud ovest dell’Etiopia, nei primi anni 2000.

