"Una canzone per Gabriella" per ricordare l'amica

"Una canzone per Gabriella": concerto gospel a Cerro Maggiore per ricordare Gabriella Andreasi.

"Una canzone per Gabriella"

"Una canzone per Gabriella". Questo il titolo del concerto in programma sabato 30 settembre, alle 21 all'auditorium di via Boccaccio a Cerro Maggiore.

Ad organizzare l'evento saranno le Acli di Cerro e il Comitato accoglienza bambini di Chernobyl di cui faceva parte Gabriella Andreasi. Lei, insieme all'amica Daniela Cassina (moglie dell’ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi) hanno perso la vita un anno fa quando, di ritorno dal workshop del Novara gospel festival, sono rimaste vittime di un incidente stradale causato da un uomo alla guida senza patente e senza assicurazione. Sul palco si esibirà il coro Let's GoSpel di Nerviano, del quale facevano parte le due amiche.

La serata sarà anche solidale

Le offerte che saranno raccolte durante la serata serviranno per acquistare un altro defibrillatore (strumento che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco): in memoria di Andreasi ne erano già stati acquistati due, uno poi installato fuori dalla biblioteca comunale di via Leopardi-Fratelli Bandiera a San Vittore Olona e il secondo lungo la via Trento Trieste a Cerro Maggiore.