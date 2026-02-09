Attualità

Un pubblico caloroso ha accolto Lorenza Gentile

Grande successo per le “Domeniche Letterarie” nella sala Franco Moschino

Abbiategrasso · 09/02/2026 alle 09:48

di

Altro successo ad Abbiategrasso  per la rassegna “Domeniche Letterarie” promossa dall’associazione Iniziativa Donna con l’Altra Libreria, giunta alla sua 31esima edizione. Ieri domenica, 8 febbraio 2026, secondo appuntamento con Lorenza Gentile che ha presentato la sua ultima opera.

 

Una città culturale

“La radiosa scrittrice Lorenza Gentile, ha presentato il suo ultimo romanzo “La volta giusta” e ha dialogato con la nostra Anna Valenti, che ringraziamo – sottolineano da Iniziativa Donna- Il romanzo racconta la storia di una giovane donna che sfida le sue incertezze e gli insuccessi della sua vita, decidendo di dedicarsi al progetto di apertura di una locanda in un piccolo e sperduto borgo delle Alpi Marittime. Lì dovrà affrontare tanti problemi di tipo pratico ma avrà al suo fianco una comunità che da sempre ha una cultura radicata, chiede sopravvivenza e si difende dallo spopolamento…”

Una domenica molto partecipata, un caloroso pubblico ha riempito la sala Franco Moschino del Castello Visconteo, consolidando uno dei momenti più apprezzati per il mondo della cultura e letteratura in città.

Il prossimo incontro

Prossimo appuntamento domenica 15 febbraio, sempre alle 10.30, con Paola Jacobbi giornalista e critica cinematografica da oltre trent’anni per diverse testate, fra cui Epoca, Panorama, Gioia, Canale 5 e Ciak, Vanity Fair. Racconta con uno stile molto personale i protagonisti e le storie del cinema contemporaneo. Presenta: “Luisa”, libro incluso nella sestina finalista del Premio Bancarella 2025 Dialogano con l’Autrice Francisca Abregù Lopez e Gabriella Cavanna.

Gli eventi sono a ingresso gratuito.

 

