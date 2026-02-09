Un pubblico caloroso ha accolto Lorenza Gentile

Altro successo ad Abbiategrasso per la rassegna “Domeniche Letterarie” promossa dall’associazione Iniziativa Donna con l’Altra Libreria, giunta alla sua 31esima edizione. Ieri domenica, 8 febbraio 2026, secondo appuntamento con Lorenza Gentile che ha presentato la sua ultima opera.

“La radiosa scrittrice Lorenza Gentile, ha presentato il suo ultimo romanzo “La volta giusta” e ha dialogato con la nostra Anna Valenti, che ringraziamo – sottolineano da Iniziativa Donna- Il romanzo racconta la storia di una giovane donna che sfida le sue incertezze e gli insuccessi della sua vita, decidendo di dedicarsi al progetto di apertura di una locanda in un piccolo e sperduto borgo delle Alpi Marittime. Lì dovrà affrontare tanti problemi di tipo pratico ma avrà al suo fianco una comunità che da sempre ha una cultura radicata, chiede sopravvivenza e si difende dallo spopolamento…”