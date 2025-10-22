Dopo il tutto esaurito dei primi due incontri, il ciclo “Quando la grande letteratura incontra la grande storia” a cura del professor Giancarlo Restelli prosegue giovedì 23 ottobre alle 20.45 allo spazio 27/B di via Girardi a Legnano con la ritirata di Russia raccontata da Mario Rigoni Stern nel suo primo e più noto libro pubblicato nel 1953, “Il sergente nella neve”, edito da Einaudi.
Un incontro dedicato alla “Grande letteratura che incontra la grande storia”
Nel libro Stern racconta la sua esperienza di sergente durante la campagna di Russia, affrontata inizialmente con noncuranza e terminata nella completa disillusione nei confronti della politica e della guerra.
Quarto e ultimo incontro, giovedì 30 ottobre, sarà la Resistenza, raccontata attraverso Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino.