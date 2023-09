Tutto pronto per la 94a edizione della Fiera di San Rocco ma attenzione alle modifiche alla viabilità.

E' tutto pronto per la 94a edizione della Fiera di San Rocco, l'attesa manifestazione che apre il nuovo anno lainatese, in una versione completamente rinnovata.

Dalla collaborazione tra Delegazione commercianti e Amministrazione comunale, da oggi, venerdì 8 settembre fino a domenica 10 settembre, prenderà il via una tre giorni di eventi e aggregazione per le vie del centro cittadino. Una programmazione che sarà arricchita dalla presenza dei negozi aperti, il mercato straordinario, street food, un grande gioco dell’oca dedicato alla scoperta della storia e delle tradizioni lainatesi pronto a coinvolgere bambini e ragazzi, oltre alle famiglie, ma anche mostre, concerti, spettacoli. Un appuntamento imperdibile alla vigilia dell’avvio della nuova ‘annata’ scolastica e produttiva.

Il programma completo è visitabile sul sito del Comune. (CLICCA QUI)

Purtroppo però, in questa edizione, non ci saranno i fuochi d'artificio perché il parco storico di Villa Litta, non è al momento ancora agibile dopo il nubifragio di questa estate.

Per consentire il regolare svolgimento della Fiera di San Rocco nelle giornate per le vie del centro storico di Lainate, a garanzia della sicurezza del transito di veicoli e dei pedoni, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità.

Dalle 12 a mezzanotte di domani, sabato 9 settembre e dalle 8 a mezzanotte di domenica 10 settembre: sarà vietato il transito (anche per i residenti) ed la sosta, con rimozione forzata anche su stalli disabilinelle, delle vie: Mengato, largo Veneto, piazza V. Emanuele II, Viale Rimembranze, via Garzoli, Piazza Dante, Via San Francesco, piazza Borroni, via Re Umberto I, via Madonna, via Litta, via C. Cantù; in viale Rimembranze fronte civico 22 la destinazione alla sosta per persone disabili degli ultimi otto stalli di sosta blu presenti in prossimità di via Garibaldi; sarà chiusa via Weill Weiss all’altezza dell’intersezione con via Re Umberto e l’istituzione del doppio senso di marcia (con uscita verso via Zavaglia) per i soli residenti che devono raggiungere/lasciare le proprie abitazioni.

Sempre da oggi a domenica, dalle 14 a mezzanotte, sarà vietata la sosta con rimozione forzata su tutto il parcheggio Largo Alpini (compresi stalli disabili).

Da questa disposizione, per il solo divieto di transito, sono esclusi unicamente i mezzi di soccorso e gli autorizzati (che siano in grado di dimostrare tale qualità e purché ciò sia compatibile con l’evento in corso nonché con l’affluenza di persone).

Dalle 8 a mezzanotte di domenica 10 settembre sarà istituito il senso unico di marcia in via Filzi con direzione da via da Vinci a largo D’Acquisto; verrà soppresso in via Filzi l’attuale divieto di sosta nel lato civici pari con sosta consentita ai veicoli e area riservata ai disabili del primo tratto per una lunghezza di 30 metri; in via Filzi all'altezza civico 34 ci saranno due parcheggi per disabili e verrà istituito l'obbligo di direzione a sinistra per tutte le vie addicenti a via Filzi. Invece dalle 7 a mezzanotte saranno viettati il transito e la sosta, con rimozione forzata, su tutta l’area denominata ex-Podere Toselli per mercato straordinario degli ambulanti.

Le modifiche saranno segnalate da opportuna segnaletica.