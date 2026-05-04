Tutto pronto per il “Cineforum di primavera”: tre i film

Tutto pronto per il “Cineforum di primavera” a Nerviano.

Tutto pronto per il “Cineforum di primavera”

Tutto pronto per il “Cineforum di primavera” a Nerviano. Venerdì 8 maggio 2026, alle 21 nella Sala Bergognone, si terrà il primo appuntamento, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità, a cura del direttore di Longtake Andrea Chimento e del critico Dario Boldini.

Tre film, tre prospettive diverse, unite da un unico filo conduttore: raccontare l’uguaglianza, declinata in contesti e situazioni differenti, non come concetto astratto, ma come esperienza concreta fatta di relazioni, diritti e dignità.

Il ciclo si apre con “L’innocenza di Hirokazu Kore’eda”, premiato per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes nel 2023: un’opera delicata che esplora il punto di vista della preadolescenza e, attraverso tre prospettive differenti, mette in luce la scoperta dell’identità, le difficoltà di comunicazione tra generazioni, il bullismo e il peso dei giudizi sociali.

Venerdì 15 maggio 2026 sarà proiettato “My Name Is Joe di Ken Loach”, intenso ritratto delle disuguaglianze nella classe operaia scozzese.

La terza e ultima pellicola

La conclusione, venerdì 22 maggio, vedrà “Dheepan-Una nuova vita” di Jacques Audiard, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 2015. Attraverso la vicenda di un uomo in fuga dalla guerra civile in Sri Lanka, il film affronta i temi della migrazione e dell’integrazione.