Tutti incantati dall'immenso campo di girasoli

Dal sindacoarriva anche un appello: "Ringraziando ancora una volta l'azienda agricola per il graditissimo e apprezzatissimo progetto, chiedo a tutte le persone che si fermano, anche solo per una foto, di presentare attenzione alla viabilità. La pista ciclo-pedonale e la stessa via San Pio X non sono parcheggi, ed a volte la disattenzione diventa pericolo. Dobbiamo entrare in simbiosi col meraviglioso gesto del signor Pozzi, recandoci al campo in bicicletta o a piedi, apprezzando ancor di più la natura che ci circonda, rispettando gli altri, evitando pericoli e soprattutto avendo la possibilità di utilizzare una pista ciclo-pedonale che mette in comunicazione tutto il paese".