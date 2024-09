Tutti a teatro per aiutare il "Chiostro solidale" dopo l'incendio

Teatro per aiutare il "Chiostro solidale" di Cerro Maggiore dopo l'incendio.

Teatro per il post incendio

Uno spettacolo teatrale per aiutare la comunità di famiglie del "Chiostro solidale", che vive nell'ex convento dei Frati Cappuccini e che domenica 23 giugno è stata colpita da un incendio divampato da uno degli appartamenti della struttura (ed era già stata avviata una raccolta fondi).

"Fohrenheit 451-Ieri censurati, oggi classici osannati" il titolo dello spettacolo teatrale che sarà messo in scena domani, sabato, all'auditorium comunale di via Boccaccio.

Sul palco ci saranno gli attori della Compagnia dei gelosi, con testo e regia di Monia Marchiori. L'entrata sarà ad offerta libera e quanto sarà raccolto sarà devoluto proprio al Chiostro solidale per aiutare le famiglie a risollevarsi dopo quel brutto episodio.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, che vanta il patrocinio del Comune, che avrà come tema personaggi quali Baudelaire, Orwell, Dario Fo e Franca Rame, dando voce agli Uomini libro ossia quelle persone che - per salvare i libri dalla censura e dall'oblio - li hanno imparati a memoria. Ma ci saranno anche pezzi radiofonici, teatrali e musicali tratti dalel opere di Fo, tutto per un grande omaggio alla libertà di espressione.

L’incendio di giugno era partito accidentalmente da un appartamento dell’ex convento, per le famiglie si era assistito a una vera e propria maxi dimostrazione di affetto da parte del territorio.