"TurbiGusto", un'edizione da record in paese

BOOM DI PRESENZE ALL'EVENTO

Boom di presenze all'evento nel centro cittadino dedicato alle bontà e prelibatezze ma anche al divertimento per tutti

"TurbiGusto", edizione da record per l'evento dedicato alle bontà a Turbigo.

"TurbiGusto", edizione da record

"TurbiGusto" da record. Un'edizione davvero super per l'ormai noto appuntamento con bontà e prelibatezze a Turbigo. La sera di sabato 12 luglio 2025 ha visto infatti una grande partecipazione nel centro cittadino. Numeri e cifre sono da incorniciare: centinaia le porzioni di paella (il piatto principale di quest'anno) distribuite alle quasi 2mila persone presenti, arrivate anche dai paesi vicini. Tante bontà culinarie ma non solo: tanta musica con la Urlo Band che ha fatto ballare centinaia di giovani, adulti e bambini, e poi i bambini con giochi e attività.

La soddisfazione del Comune

"Che dire? La soddisfazione è immensa - commenta l’assessore al Tempo libero Andrea Azzolin - Sappiamo benissimo che questo evento è tra i punti forti dell’estate a Turbigo, e questa volta crediamo sia stato ancora di più un successo. Il risultato è frutto di tutti coloro che hanno collaborato: le associazioni, i dipendenti comunali (in particolare Serena e Laura), gli amministratori e tutti i nostri commercianti. Voglio ribadirlo: grazie davvero a chi ha dato il suo fondamentale contributo nella preparazione, nell’organizzazione e nella gestione della serata vera e propria. È stato un lavoro di squadra, una collaborazione tra più parti che ci ha permesso di arrivare ad un simile traguardo. Un ringraziamento, infine, a chi ha

risposto al nostro invito, riempiendo l’Allea e i vari tavoli. Adesso siamo già pronti a metterci nuovamente all’opera per pensare al 2026 e alla 16esima edizione. Lo sguardo e la testa sono proiettati al prossimo anno, per dare vita ad una manifestazione che continui a crescere sempre di più"; "Una serata spettacolare - conclude il sindaco Fabrizio Allevi - Non posso che unirmi ai

ringraziamenti dell’assessore Azzolin, al quale a mia volta voglio dire grazie

perché ha coordinato tutte le varie fasi di organizzazione. I ringraziamenti, poi, sono per gli 'Amis da Turbigh' e la Pro Loco, per le attività commerciali, gli uffici comunali, la Polizia Locale (grazie all’assessore alla Sicurezza Davide Cavaiani), il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e il Corpo Volontari Parco del Ticino, gli operai del Comune Roberto e Mirko, la Croce Azzurra Buscate e per chi ha dato il suo supporto e sostegno durante l’intera manifestazione. È stato bellissimo vedere la nostra via Allea così piena e

viva. Già pronti a rivederci tutti nel 2026, per la 16esima edizione".