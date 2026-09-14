TromBusto 2026: sabato 19 settembre scatta l’anteprima

Swing e atmosfere delle grandi orchestre saranno protagonisti sabato 19 settembre a Busto Garolfo. Alle 21, nel piazzale esterno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, salirà sul palco la BigBand Borsound1919, diretta dal maestro Fabio Buonarota, per un concerto a ingresso gratuito che anticiperà la giornata di TromBusto, in programma domenica 20 settembre.

La serata è organizzata dalla Pro Loco di Busto Garolfo nell’ambito di TromBusto, con il supporto del produttore di trombe Angelo Pinciroli, con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Busto Garolfo e con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e di Ccr Insieme Ets, braccio operativo della banca che gestisce anche la mutua di comunità dei soci della Bcc.

BigBand Borsound1919: la formazione e il repertorio

Protagonista sarà una formazione capace di riportare il pubblico alle atmosfere dell’epoca d’oro dello swing e del jazz. La BigBand Borsound1919 presenta infatti la struttura tipica delle grandi orchestre del genere, con una ricca sezione di sassofoni, trombe e tromboni affiancata dalla sezione ritmica, composta da tastiera, batteria e contrabbasso. A completare la proposta musicale possono essere le voci dei cantanti solisti, chiamate ad aggiungere nuove sfumature a un repertorio che attraversa grandi classici dello swing e pagine meno conosciute, ma altrettanto ricercate.

La ricerca dell’equilibrio sonoro è uno degli aspetti caratterizzanti della BigBand Borsound1919. Ogni esibizione viene preparata lavorando sul rapporto tra le diverse sezioni dell’orchestra e adattando il suono anche alle caratteristiche dello spazio che ospita il concerto. Il risultato è un repertorio pensato per coinvolgere tanto gli appassionati quanto chi si avvicina per la prima volta al mondo delle grandi orchestre swing: dai brani più celebri fino a composizioni meno note, in un percorso capace di coniugare il fascino della tradizione con un’interpretazione contemporanea.

Il maestro Fabio Buonarota e il legame con TromBusto

A guidare la BigBand è il maestro Fabio Buonarota, musicista con una lunga esperienza professionale e già trombettista al fianco di Mario Biondi. Il suo rapporto con TromBusto si è consolidato negli anni e la sua presenza a Busto Garolfo è ormai diventata una delle espressioni di quel legame tra la manifestazione e musicisti di alto livello che condividono la passione per la tromba.

«Fabio Buonarota è già da tre anni vicino a TromBusto e rappresenta perfettamente lo spirito con cui è cresciuta questa manifestazione – spiega Angelo Zanzottera, presidente della Pro Loco di Busto