È affidata a tre giovani talenti della tastiera – Ileana Tamburello, Elena Campiotti e Rebecca Re Dionigi – il secondo appuntamento con i Pomeriggi Musicali, in programma domenica 19 aprile alle 17 nella chiesa di San Giovanni a Legnano.

Tre giovani pianiste protagoniste del secondo appuntamento dei Pomeriggi Musicali

La rassegna, che rientra nel cartellone di “Legnano Musica”, vede impegnati i finalisti del Concorso Musicale Internazionale Città di Legnano “Franco Sioli”, promosso dall’Associazione Ensemble Amadeus in collaborazione con la Fondazione Ticino Olona Onlus e il Comune di Legnano.

“Un pianoforte, mille voci”: un viaggio attraverso epoche e stili

Il programma del concerto si presenta come un viaggio attraverso diversi universi musicali, dove il pianoforte diventa strumento d’incontro tra sensibilità, tecniche e culture differenti. Dal barocco di Bach al classicismo di Muzio Clementi (il “Padre del pianoforte”), fino alle pagine più emozionanti del repertorio romantico (Schumann, Chopin, Liszt), del Novecento storico (Debussy e Bartók) e contemporaneo (Gubaidulina, Ustvolskaya), il titolo “Un pianoforte, mille voci” omaggia la versatilità espressiva dello strumento e valorizza la capacità interpretativa delle tre giovani esecutrici.

I Pomeriggi Musicali sono organizzati in collaborazione con Ensemble Amadeus, con la direzione artistica del Maestro Marco Raimondi. L’ingresso è libero.