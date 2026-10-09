Tour cittadino per le Giornate Fai d’Autunno

Un itinerario lungo duemila anni di storia, tra arte, fede e identità cittadina alla scoperta di questo borgo, insignito del titolo onorifico di Città per il suo valore storico, artistico e civico

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C’è anche la Città di Mesero tra i 117 luoghi in 48 comuni della Lombardia che questo weekend saranno protagonisti della 15esima edizione delle Giornate Fai d’Autunno, il grande evento che il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre in 350 città d’Italia.

La storia

Mesero conserva testimonianze dall’età romana al Medioevo fino alla più recente memoria di Santa Gianna Beretta Molla. Il tour cittadino sarà un itinerario lungo duemila anni di storia, tra arte, fede e identità cittadina alla scoperta di questo borgo, insignito del titolo onorifico di Città per il suo valore storico, artistico e civico.

Il tour cittadino

Punto di partenza sarà piazza Europa, dove cinque affreschi a cielo aperto ne raccontano la storia e sulla quale si affaccia il Santuario di Santa Gianna Beretta Molla, che custodisce testimonianze artistiche dal Cinquecento all’Ottocento e gli spazi dedicati alla Santa.

Il percorso proseguirà con la chiesa parrocchiale della Presentazione del Signore e si concluderà nel Palazzo comunale, dove sarà possibile ammirare, oltre a un’ara romana, i due stemmi comunali, precedente e successivo al conferimento del titolo di Città, e la moderna sala consiliare, progettata come una “scatola nella scatola”.

Le visite guidate

L’appuntamento è quindi fissato in piazza Europa domani, sabato, dalle 10 alle 16.30 e domenica dalle 11.30 alle 16.30. Quest’apertura per le Giornate Fai d’Autunno è patrocinata dal Comune di Mesero. Apprendisti Ciceroni saranno gli studenti del Liceo d’Europa di Arconate.

Mesero è raggiungibile in bici da Magenta seguendo la pista ciclabile che costeggia la SP31. In alternativa, è possibile arrivare in treno alla stazione ferroviaria di Magenta e poi prendere l’autobus di Movibus, linea Z646. A chi arriva in auto è consigliato un parcheggio pubblico con ingresso da via Garibaldi oppure in via Papa Giovanni XXIII (piazza raggiungibile dal passaggio pedonale a fianco della chiesa). Il tour cittadino è accessibile a tutti.