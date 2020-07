Totem riparte dal parco di villa Naj Oleari. Da stasera 9 luglio, in concomitanza coi Negozi sotto le stelle, parte una rassegna in musica, “Note in villa” che si estende a venerdì 10, alle 20.

“Per due mesi ve l’abbiamo portata in casa, la musica, ma ora è tempo di ricominciare a uscire, di ricominciare a vivere e di riappropriarci di quella “normalità” che abbiamo imparato a considerare straordinaria. Una normalità fatta anche di una passeggiata in centro, un gelato e po’ di shopping approfittando dei negozi aperti, una bella camminata per la via Roma fino a raggiungere il Parco di Villa Naj dove poter ascoltare buona musica sotto il cielo stellato di luglio. Cose semplici, ma straordinarie. Ce ne accorgiamo quando ci vengono a mancare e allora, forza, ricominciamo tutti insieme a far rivivere la nostra città. In questi tempi tutto è più complicato, come lo è stato organizzare queste due serate, perché ci sono autorizzazioni da richiedere, mille restrizioni, protocolli da compilare e da rispettare, ma la grande passione dei nostri meravigliosi musicisti, la voglia di ritrovare il nostro pubblico “dal vivo” e di creare un’opportunità per stare insieme, superano ogni ostacolo.Naturalmente tutto sarà all’insegna del rispetto delle norme previste in materia di Covid-19 e dei comportamenti corretti che ognuno di noi ha imparato ad adottare in questi mesi”.

Totem riparte dal parco di villa Naj Oleari