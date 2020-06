Da stasera negozi aperti ogni giovedì. La richiesta di Confcommercio è stata accolta. “Negozi Sotto le Stelle” riparte già da oggi, giovedì 25 giugno, senza necessità di alcuna formale autorizzazione, in considerazione della possibilità per tutti gli esercenti di determinare liberamente il proprio orario di vendita.

Si fa anche la festa di San Rocco

Cosap azzerata

Al vaglio una delibera di Giunta che riconosce l’esenzione della Cosap per quegli spazi utilizzati nelle serate del giovedì. Le occupazioni, in questo senso, a partire dal prossimo giovedì dovranno comunque essere autorizzate dall’ufficio Suap che ne verificherà la compatibilità con il Codice della Strada

Da stasera negozi aperti ogni giovedì

Per la serata di oggi, grazie all’intervento della nostra Confcommercio, gli operatori interessati potranno effettuare una occupazione limitata a 2 metri lineari garantendo il passaggio pedonale sul marciapiede per almeno un metro senza alcun costo ed ulteriore formalità -spiega il segretario Simone Ganzebi – L’idea è di proseguire l’inziiativa per tutta l’estate, collegandola ai saldi estivi che partono il 1° agosto. Invito tutte le attività interessate a fare in modo di limitare al minimo i rischi di assembramento in modo da garantire un ottimale svolgimento delle serate in pieno rispetto ai dettati normativi in vigore ed allontanare, in questo senso, ogni potenziale rischio sanzionatorio”. Una richiesta avanzata nelle scorse settimane anche dal presidente Gigi Alemani, che proprio giovedì scorso ha avuto un incontro con la Giunta per definire la programmazione estiva e ottenere qualche via libera.

