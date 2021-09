Torneo delle Contrade del Palio di Legnano: vince Desio abbinata alla contrada di Sant'Erasmo

Tanta emozione per il Torneo delle Contrade 2021. Due vincitrici perché questa stagione, con il format a 16 squadre, prevedeva una prima fase a gironi e poi una suddivisione nel tabellone Provaccia e nel tabellone Palio.

Torneo delle Contrade del Palio di Legnano

Sono i ragazzi di Desio, abbinati alla contrada Sant'Erasmo, a esultare per la vittoria del torneo 2021, nel tabellone "Palio", quello principale. L'altro girone, detto "Provaccia", è stato vinto dai Knights abbinati a Legnarello. Questo sistema ha permesso di dare sale e anche un po' di pepe al torneo, rendendolo ancora più emozionante per ragazzi e genitori.

La voglia di basket e di gioco che ha animato tutte le squadre partecipanti è stata contagiosa e la gioia negli occhi dei ragazzi in campo la benzina che continuerà ad animare i Knights nell'organizzazione di questo torneo.

Ottimo lavoro dell'organizzazione

L'organizzazione è stata sicuramente di livello, soprattutto in un periodo non semplice come quello che stiamo vivendo, ma la voglia di tornare alla normalità e di iniziare una stagione senza ulteriori stop è stato il sentimento comune che ha legato tutti i partecipanti.

Il torneo delle contrade tornerà a giugno con la sesta edizione che tenterà di diventare internazionale, ma tutto dipende dalla situazione sanitaria mondiale.

Sant'Erasmo sogna di vincere anche il Palio equestre

Per la cabala, nelle precedenti quattro edizioni, la squadra che ha vinto il torneo è stata associata alla contrada che poi ha vinto la gara ippica. Ora Sant'Erasmo fa un pensierino a domenica prossima, 19 settembre, quando si correrà il Palio straordinario che torna ad animare la città. Quest'anno però, per la prima volta sono stati due i vincitori del Torneo delle Contrade e anche Legnarello proverà a correre sulle ali dell'entusiasmante vittoria.

Classifica finale

Torneo Palio

1- Desio (Sant'Erasmo)

2- Arezzo-Terranova (Sant'Ambrogio)

3- Urania Milano (Legnarello)

4- Cernusco (San Martino)

5- Gallarate (San Bernardino)

6- Sangiorgese (San Magno)

7- Trieste (San Domenico)

8- Knights 1 (La Flora)

Torneo Provaccia

1- Knights 2 (Legnarello)

2- Lonate (San Martino)

3- Mastini (La Flora)

4- Luino (Sant'Erasmo)

5- Firenze (San Magno)

6- Cesate (San Bernardino)

7- Punto e Basket (Sant'Ambrogio)

8- Brianza (San Domenico)

Premio Fair Play del Palio: Bufali Cernusco (San Martino)

Mvp del Torneo: Loris Papaleo (Desio - Sant'Erasmo)