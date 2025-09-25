Tornano i “Pomeriggi della biblioteca”: incontri per tutti i gusti

Tornano i “Pomeriggi della biblioteca” a Nerviano: rassegna di incontri promossa dal Comune.

Tornano i “Pomeriggi della biblioteca”

L’autunno in biblioteca si tinge di cultura: dal 7 ottobre al 2 dicembre 2025, la Sala Bergognone di Nerviano torna ad accogliere i “Pomeriggi della biblioteca”, un ciclo di incontri gratuiti, aperti a tutti, per stimolare la curiosità con gli strumenti della conoscenza.

“L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: offrire a chi partecipa un’occasione

e lasciarsi sorprendere da linguaggi diversi che dialogano tra loro, dal

cinema all’arte, dalla scienza alla musica e alla letteratura – annuncia il sindaco Daniela Colombo – Ogni incontro non è solo una conferenza ma un invito a guardare il mondo da prospettive nuove nella consapevolezza che il sapere non è mai statico ma mutevole, capace di emozionare e stimolare interrogativi. Come una costellazione, il programma affronta le diverse discipline per comporre una mappa comune: quella del desiderio umano di raccontare, capire e sperimentare nuove prospettive”.

Il programma

Si comincia con un tuffo nelle origini del cinema: verrà proiettato un corto

comico del cinema muto, accompagnato dal pianoforte dal vivo proprio come

nelle proiezioni dei primi anni del Novecento quando immagini e musica si

fondevano per creare un’esperienza unica e senza tempo.

L’arte sarà protagonista con un approfondimento su Gaudenzio Ferrari,

definito dal Vasari “pittore eccellentissimo, pratico et espedito”, e sul suo

straordinario progetto del Gran teatro montano al Sacro Monte di Varallo. Una

lezione che offrirà uno sguardo affascinante sulla sua idea di “arte totale”, in

cui architettura, pittura e scultura si intrecciano in un linguaggio unitario e

coinvolgente.

Dalla storia dell’arte ci si sposterà poi verso il futuro con una conferenza

dedicata all’Intelligenza Artificiale. Un viaggio a più voci che esplorerà le

tecnologie, le implicazioni sociali e le riflessioni filosofiche legate a questa

nuova frontiera dell’innovazione con l’obiettivo di stimolare consapevolezza e

pensiero critico sul nostro rapporto con le macchine.

Non mancherà lo spazio per la musica con un incontro dedicato a “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi, raccontato e interpretato dal vivo dal mezzosoprano Lucia Bini che darà voce ad Azucena, uno dei personaggi più intensi del melodramma verdiano.

La passione per i libri e la lettura prenderà forma in un appuntamento

speciale inserito nel programma di Bookcity Milano: un evento che vuole

mettere in relazione opere, personaggi e trame, attraverso racconti,

suggestioni e persino ascolti inediti guidando i partecipanti in un viaggio tra le

pagine più amate e sorprendenti della letteratura.

