Tornano gli "Assaggi d'arte" per spaziare fra gusti e opere in tutta Italia

Dopo il grande successo incontrato lo scorso anno, riparte sabato 2 dicembre alle 16 al Cinema Sala

Ratti di Legnano, la seconda edizione di "Assaggi d'Arte", il ciclo di conferenze tenute da Ruggero Cioffi e dedicate ad artisti e città d’arte italiane con degustazioni di cibi e vini locali d’eccellenza tipici delle città stesse.

Tornano gli "Assaggi d'arte" per spaziare fra gusti e opere

Assaggi d’arte è organizzato dal Comune di Legnano in collaborazione con Slow Food Legnano. Il primo

appuntamento sarà dedicato a Milano e al suo monumento più iconico, il Duomo. A fine conferenza, per i partecipanti, degustazione a tema a Palazzo Leone da Perego con panettone artigianale accompagnato da vino Moscato d'Asti.

Ruggero Cioffi, docente, organista, specialista di musica barocca, appassionato divulgatore culturale, vanta al suo attivo la conduzione e organizzazione di oltre un migliaio di progetti culturali intercomunali.

“Percorrendo l’Arte” dal 2015 ad oggi, rivolto a un territorio di 32 Comuni del Nord-Ovest di Milano con

oltre 300 eventi ha ottenuto 20.000 partecipazioni.

Programma delle Conferenze

Sabato 2 dicembre 2023 alle 16

“IL DUOMO DI MILANO” – LOMBARDIA

La storia del più grande e complesso edificio gotico d’Italia; imponente, ricchissimo di storia e pieno di

opere d’arte, il Duomo di Milano è, per dimensioni, la terza chiesa cattolica nel mondo dopo San Pietro in Vaticano e la cattedrale di Siviglia. Iniziato nel 1386, è stato ultimato alla fine dell’800.

Sabato 13 gennaio 2024 alle 16

“IL BAROCCO LECCESE” – PUGLIA

Il Barocco Leccese non è solo uno stile: piuttosto è un vero e proprio fenomeno culturale, che ha lasciato

straordinarie testimonianze nelle chiese, nei palazzi, nelle piazze e sulle facciate degli edifici. È stato un

movimento artistico che ha sprigionato la fantasia di grandi artisti che hanno trasformato la loro città in una irripetibile scenografia barocca.

Sabato 17 febbraio 2024 alle 16

“PALLADIO E L’ARMONIA IMMAGINATA” - VENETO

Andrea Palladio è il genio che rivoluzionò più di ogni altro il concetto di architettura nell'Europa del XVI

secolo. La sua produzione ha segnato profondamente il territorio di Vicenza, lasciando capolavori unici al mondo e modificando per sempre il pensiero dell’architettura occidentale.

Sabato 9 marzo 2024 alle 16

“Il GELATO E L’ECCELLENZA ITALIANA” – TOSCANA

Il gelato artigianale è riconosciuto in tutto il mondo come un’eccellenza italiana, tanto che sempre più viene chiamato nei Paesi di lingua anglosassone “Italian Gelato” per distinguerlo dall’ice cream.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili