Torna l’evento «Uno Stradivari per la gente»

Il grande successo del concerto «Uno Stradivari per la gente 2025» ha stimolato Comat Srl insieme alla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Ente filantropico con il patrocinio dei Comuni di Inveruno, Ossona, Casorezzo e San Giorgio su Legnano a organizzare per sabato 3 ottobre, vigilia della giornata nazionale del dono, la seconda edizione dell’evento «Lettura e Musica nelle Fabbriche», in cui pubblico e privato si mettono insieme per una giornata di festa con forti obiettivi sociali e civili che rientrano in ciò che è noto come responsabilità sociale d’azienda.

La scorsa edizione

Lo scorso anno negli spazi produttivi di Comat, azienda di Ossona leader internazionale nella filtrazione spinta dei lubrorefrigeranti utilizzati nelle lavorazioni meccaniche di precisione, «Le Quattro Stagioni» di Vivaldi hanno incantato più di 600 cittadini del territorio e, grazie al prezioso contributo di tante aziende, non solo i cittadini hanno avuto in dono l’occasione di poter ascoltare un violino Stradivari, ma il ricavato netto è stato utilizzato per le attività sociali della Fondazione.

L’evento musicale

L’evento si ripeterà quest’anno con l’esecuzione de «Le Quattro Stagioni Portene» di Astor Piazzolla, eseguite dall’Accademia Concertante d’Archi di Milano diretta dal Maestro Mauro Benaglia e dal violinista solista Lorenzo Meraviglia, che suonerà il violino Omobono Stradivari del 1730, alternate alle poesie scritte da Giorgio Colombo che saranno lette dall’attore e regista teatrale Luciano Mastellari, offrendo la possibilità di ascoltare un concerto di rara programmazione nonché riascoltare il suono di un violino d’eccezione. Una voce femminile illustrerà, stagione per stagione, i contenuti artistici, motivazionali e storici legati all’opera di Astor Piazzola.

Gli obiettivi

«Molteplici sono gli obiettivi dell’evento – spiega iI presidente della Fondazione Salvatore Forte – In particolare portare il bello della musica e della poesia in luoghi insoliti ma preziosi come le aziende; dare la possibilità a tante persone, che difficilmente avrebbero occasioni simili, di avvicinarsi alle arti e di ascoltare il suono unico e meraviglioso di un violino Stradivari; dimostrare che l’unione di partner costituisce un valore aggiunto e arricchente di qualsiasi iniziativa; raccogliere fondi a favore della FCTO che andranno interamente a finanziare progetti sociali a sostegno delle persone in difficoltà; ricordare che il fine ultimo di un’azienda non è il solo profitto, come affermava l’imprenditore illuminato Adriano Olivetti; creare un momento comunitario diventando più consapevoli che impegnarsi insieme è oggi la miglior strada per affrontare qualsiasi problema; cercare di dimostrare che davvero donare ha una forza civile e sociale notevole e che sicuramente riesce a cambiare in meglio molte cose».

I Comuni coinvolti

L’iniziativa, che lo scorso anno aveva coinvolto i Comuni di Ossona e Inveruno, si è ampliata quest’anno con il coinvolgimento dei Comuni di Casorezzo e San Giorgio su Legnano. «A nome di Casorezzo ringraziamo gli organizzatori e Giorgio Colombo per l’iniziativa culturale che avvicina la musica alla gente – afferma il sindaco Rosella Giola – Siamo onorati di patrocinare iniziative di questo genere, la cultura come fonte di crescita e bene comune. La cultura è l’arma più forte che può cambiare le scelte di un paese». Le fa eco il sindaco di San Giorgio su Legnano, Claudio Ruggeri: «È con entusiasmo che abbiamo patrocinato un evento che coniuga cultura, impresa, bellezza e dono. Il sangiorgese Giorgio Colombo, titolare della Comat, azienda all’interno della quale si svolgerà l’evento, sarà doppiamente protagonista nella veste di padrone di casa e di autore delle poesie che verranno lette durante la serata. Cultura e bellezza come baluardo contro la follia e la barbarie che stanno schiacciando l’umanità, specialmente la parte più debole e indifesa rappresentata dai bambini».

Il sindaco di Inveruno, già partner dell’iniziativa lo scorso anno, Nicoletta Saveri, ricorda che «portare un capolavoro come lo Stradivari fuori dai luoghi tradizionali della cultura e farlo risuonare nel cuore produttivo del nostro territorio rappresenta un’occasione straordinaria di bellezza e condivisione. Questa iniziativa incarna la nostra visione di cultura diffusa e accessibile. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento». Giovanni Venegoni, sindaco di Ossona, anche lui partner dallo scorso anno afferma: «Quando istituzioni, imprese e realtà del territorio scelgono di camminare insieme, si riesce a creare qualcosa che va oltre un semplice evento. Portare la musica e la poesia in un luogo di lavoro significa creare un’occasione d’incontro per tutta la comunità, trasformando cultura, bellezza e solidarietà in un patrimonio condiviso e, soprattutto, in un gesto concreto di attenzione verso chi ha più bisogno». Da parte sua Giorgio Colombo, presidente della società Comat, ringraziando i sindaci dei Comuni patrocinanti, completa le loro motivazioni con una strofa tratta da una sua poesia: «…Con l’impegno di lasciare ai nostri figli un bel pianeta».

Prenotazioni gratuite

«Le prenotazioni sono già tantissime ma, per chi lo desidera, ci sono ancora posti disponibili per una serata all’insegna delle cose buone che rendono migliori ognuno di noi», conclude Salvatore Forte. Il link per la prenotazione: www.eventbrite.it/e/biglietti-uno-stradivari-per-la-gente-le-quattro-stagioni-portene-di-a-piazzolla-1998473160019