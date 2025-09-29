Torna la sfilata storica della Festa del Lazzaretto: ed è subito un successo

Grande successo per il ritorno della sfilata storica della Festa del Lazzaretto di Nerviano.

Torna la sfilata storica del Lazzaretto: un grande successo

“Grazie a tutti per aver realizzato il nostro sogno!”. Queste le parole della Pro Loco di Nerviano, non senza qualche lacrima di commozione, a tutti i partecipanti (pubblico compreso) per la riuscitissima sfilata storica della Festa del Lazzaretto (promossa da Pro Loco, Insieme, Giovani Nervianesi col patrocinio del Comune, Unpli e il sostegno della Comunità pastorale. La festa, come noto, rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti per la comunità, una festa fatta di tradizione, cucina, cultura e divertimento e che quest’anno, grazie alla Pro Loco (che nel 2024 aveva proposto un “assaggio” del ritorno della sfilata con una quarantina di figuranti), ha visto tornare in gran spolvero la rievocazione storica: oltre 120 i figuranti, per una sfilata che ha ripercorso i tempi della peste di manzoniana memoria, tutti in abiti del ‘600, curati nel dettaglio. E tutti i figuranti, che hanno sfilato da viale Villoresi fino alla chiesetta del Lazzaretto, sono stati applaudi da un pubblico felice del ritorno di questo appuntamento con la sfilata (che mancava dal 2011). Il lungo corteo di figuranti, preceduto dagli Sbandieratori e musici di Legnano, ha visto i classici “quadri”: i soldati spagnoli, i nobili, il clero, i contadini, i Lanzichenecchi e gli appestati». Lungo il percorso i negozianti hanno abbellito le loro vetrine in stile ‘60o. Il risultato, come detto, è stato oltre ogni previsione: un intero paese lungo le strade, il sorriso sui volti di chi sfilava e di chi ha ammirato la rievocazione.