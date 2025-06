Torna la Pro Loco di San Vittore Olona, spettacolo con la Compagnia dialettale sanvittorese. Evento con la Pro Loco di Cerro Maggiore e Cantalupo in scena all'auditorium di Cerro Maggiore

Torna la Pro Loco, spettacolo con la compagnia dialettale sanvittorese

"Una dolce serata in allegria". Questo il titolo dell'evento in programma sabato 14 giugno, alle 21, all'auditorium di via Boccaccio a Cerro Maggiore. Si tratta del primo evento che segna il ritorno della Pro Loco di San Vittore Olona che vede al suo fianco la Pro Loco di Cerro e Cantalupo col patrocinio del Comune di San Vittore e Cerro. Protagonista sul palco sarà la compagnia Dialettale sanvittorese che festeggia quest'anno i 35 anni di attività.

Ricavato in beneficienza, i biglietti

Il ricavato sarà devoluto in beneficienza (per informazioni 339.4934581-328.2129031, disponibili gli ultimi biglietti). L'evento vede la speciale collaborazione dell'Avis, Taffo, Panathlon, MaiSmais, Lions International e Radio Punto.