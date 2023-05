Torna la Festa medievale e la "Leggenda del drago"

Il 10 giugno un'intera giornata sarà dedicata alla Festa medievale e alla Leggenda del Drago per festeggiare la fine della scuola a San Giorgio su Legnano.

La Festa medievale e la Leggenda del drago

L’8 giugno suonerà la campanella dell’ultimo giorno di scuola per i nostri ragazzi e quindi, segnate in agenda l’appuntamento per festeggiare insieme l’INIZIO DELL’ESTATE 2023.

L’evento, organizzato dalla ProLoco San Giorgio su Legnano, si terrà il 10 giugno 2023 dalle ore 9.30 e continuerà per l’intero pomeriggio. Location dell’evento sarà via Don Sturzo (Parco del Campaccio) a San Giorgio su Legnano - MI.

Il programma della giornata

- Dalle 9.30 | Tour in bicicletta alla scoperta Castello di Legnano

La gita in bicicletta prevede la partenza dal Parco del Campaccio alle ore 9.30 e partenza alle ore 10.00, alla scoperta del Castello di Legnano; sul luogo ci saranno i Ciceroni che accoglieranno i bambini (dai 6 ai 12 anni) e li divideranno in gruppi per età, accompagnandoli alla visita didattica guidata all’interno del Castello. Terminata la visita di tutti i gruppi, si partirà nuovamente in direzione San Giorgio su Legnano dove sarà possibile intrattenersi alla festa medievale.

La prenotazione per la gita in bicicletta e l’ingresso al castello è obbligatoria entro il 7 giugno 2023, mandando un WhatsApp a Valentina al 333 4631781 oppure Eleonora al 340 1567806. L’iniziativa è a numero chiuso.

La Festa medievale

- Dalle 10.00 | La festa medievale e la leggenda del drago

La festa medievale di fine anno scolastico inizierà dalle ore 10.00 al Parco del Campaccio e continuerà per tutto il giorno.

Il Parco del Campaccio infatti, dalle ore 10.00, si trasformerà in un vero e proprio accampamento medievale con la partecipazione della Compagnia del Nibbio che metteranno in campo il villaggio medievale, gli sbandieratori e i rapaci.

L'associazione ricostruisce una guarnigione imperiale, alternando momenti di vita, sia militare che civile, all'interno di un accampamento medievale. Tale ricostruzione ha l'obiettivo di rimanere il più possibile aderente alle usanze dell'epoca, sia nei materiali che negli usi e costumi quotidiani.

Nel corso di tutto il pomeriggio ci saranno giochi e intrattenimenti per i bambini che interverranno: - Giro pony

- giochi per bambini (es. gonfiabili)

Street food:

- stand con dolci e frittelle • Cristina

- street food con panini di vario genere

- Stand birra artigianale

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.