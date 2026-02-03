Un viaggio emozionante tra installazioni e racconti visivi, con artisti che reinterpretano luoghi dell’anima, volti e natura

In arriva una nuova esposizione nella sale espositive del Castello di Legnano, dove il paesaggio urbano e astratto saranno i protagonisti. Appuntamento dal 14 febbraio al 1 marzo.

Terza edizione per le “Stanze dell’arte al Castello”

Gli artisti in mostra saranno: Piero Bagolini, Mario Battimiello, Giuseppe Catone, Roberta Ceudek, Tommaso Frattini, Elisabetta Neri, Enrica Pantani, Raffaella Pinna e Luciana Stangalino.

Appuntamento dal 14 febbraio al 1° marzo con inaugurazione venerdì 13 febbraio, ore 18. Orari: sabato e domenica 10.00-12.30 | 15.00-19.00. Ingresso libero.