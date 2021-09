"Tempesta" blues alla Baggina con "Sound Tracks"

"Tempesta" blues alla Baggina di Canegrate con "Sound Tracks", festival jazz&blues.

"Tempesta" di musica blues a Canegrate

Successo per la seconda tappa di "Sound Tracks", festival jazz&blues andato in scena la sera di ieri, venerdì 10 settembre 2021, nei giardini della Baggina di via Garibaldi a Canegrate.

sul palco Cek Franceschetti & The stompers.

"Il blues è sceso sulla Baggina come la Sarneghera, la tempesta che improvvisa si scatena sulle acque placide del lago d’Iseo alla quale Cek Franceschetti ha dedicato il titolo ("Sarneghera Stomp") del suo ultimo disco: due ore di blues dop raggiunte con 30 minuti di bis. generosi, come la musica degli Stompers - commentano soddisfatti dal Comune di Canegrate - Raramente accade di ascoltare artisti italiani capaci di fondere voci e strumenti in un’atmosfera così intensa ed empatica.

Applausi Nelle sue brevi parole introduttive il sindaco Roberto Colombo ha sottolineato il valore di eventi come questo, "di qualità e gratuito: il cuore di una ripartenza che mette al centro cultura e comunità". Ben duecento gli spettatori entusiasti: "D’obbligo quindi gli applausi per la tradizionale madrina della manifestazione Daniela Rossi, presidente del comitato promotore" concludono dal Comune.

Le foto:

Il prossimo e ultimo concerto

Terza e ultima tappa a Cerro il 17 settembre: all'auditorium di via Boccaccio la serata sarà tutto per "Slick Steve and the Gangster".

Tutte e tre le serate si svolgeranno anche in caso di maltempo. Per informazioni 348.2816188 e sulla pagina Facebook del festival