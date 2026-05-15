Teatro Tirinnanzi, gestione confermata per altri due anni

Il Comune di Legnano ha rinnovato per altre due stagioni la gestione del teatro Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi a Cinematografica Valentino, esercitando l’opzione prevista dagli atti di gara alla luce dei risultati positivi ottenuti nel primo biennio.

Teatro Tirinnanzi, il Comune sceglie la continuità

Alla base della decisione dell’amministrazione comunale ci sono soprattutto i numeri registrati dal teatro cittadino: nella stagione 2024-2025 le presenze complessive hanno superato quota 14mila, mentre per la stagione appena conclusa – di cui si attendono ancora i dati definitivi – i risultati vengono considerati in linea con quelli dell’anno precedente grazie al consolidamento delle rassegne di prosa e musica.

“Fondamentali continuità artistica e rapporto con le scuole”

Palazzo Malinverni spiega:

“La continuità della gestione permette anche di perfezionare la sinergia con le istituzioni scolastiche locali massimizzando il coinvolgimento degli studenti e l’efficacia educativa della programmazione dedicata alle scuole. Il rinnovo del contratto all’attuale gestore, inoltre, garantisce quella stabilità alla programmazione artistica che permette la tempestiva pianificazione delle stagioni 2026/27 e 2027/28, che è una condizione essenziale per assicurarsi spettacoli di rilievo nazionale, quindi per contribuire alla fidelizzazione del pubblico”.

Il nuovo affidamento avverrà alle stesse condizioni previste dal contratto in scadenza il prossimo 31 luglio.