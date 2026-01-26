Visto le molte richieste avute e non avendole potute soddisfarle, le guide volontarie sono pronte a riproporre questa "ciceronata"

fra arte e storia

Pieno di presenze per le visite guidate a Palazzo Maliverni di Legnano organizzate dal Gruppo Ciceroni Volontari.

Tanti i partecipanti alla visita guidata a Palazzo Malinverni

“Il Gruppo Ciceroni Volontari di Legnano ringrazia tutti i partecipanti all’evento di questa mattina. Un grazie particolare agli assessori Monica Berna Nasca e Guido Bragato, per averci aperto e illustrato alcune sale, inoltre un doverosa grazie agli addetti che hanno mantenuto aperto il Comune in questo di giorno festivo”.

Visto le molte richieste avute e non avendole potute soddisfarle, le guide volontarie sono pronte a riproporre questa “ciceronata”.

Un grazie ai ciceroni Giulia e Valentino e alla new entry Lorella, oltre al direttore artistico Paolo Scheriani del teatro Tirinnanzi.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione del gruppo Ciceroni, con il Teatro Tirinnanzi di Legnano e rientra nel progetto “Tirem innànz”.