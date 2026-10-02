Successo per “Mamma a carico”, una serata di teatro per parlare di Alzheimer e cura

Una sala piena e un pubblico attento e partecipe hanno accompagnato, domenica 21 settembre a Parabiago, “Mamma a carico”, una serata per parlare di Alzheimer e cura, lo spettacolo teatrale di Gianna Coletti Mamma a carico. Mia figlia ha 90 anni, organizzato dall’associazione Non da Soli in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

L’iniziativa aveva un obiettivo preciso: ricordare una giornata importante e, soprattutto, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza su una realtà che coinvolge direttamente o indirettamente molte famiglie.

Attraverso il teatro, Gianna Coletti ha portato sul palcoscenico un tema delicato e profondamente umano, quello dell’invecchiamento, della cura e del rapporto tra genitori e figli, offrendo al pubblico momenti di emozione, riflessione e anche ironia.

Un’occasione per parlare di Alzheimer

L’ampia partecipazione e gli apprezzamenti ricevuti hanno confermato quanto sia importante creare occasioni per parlare di Alzheimer e delle difficoltà che questa malattia comporta non solo per chi ne è colpito, ma anche per i familiari e per chi si prende cura quotidianamente dei propri cari.

Lo spettacolo di Gianna Coletti è un monologo ironico e commovente sul rapporto tra una figlia e una madre novantenne, e affronta temi universali come la cura, il conflitto tra genitori e figli e l’accettazione dei cambiamenti portati dall’età.

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Ripartono gli Alzheimer Caffè

Durante la serata, il presidente dell’associazione Non da Soli, Giulio Colombo, ha ricordato che sono ripresi gli appuntamenti con gli Alzheimer Caffè, spazi di incontro, ascolto e condivisione rivolti alle persone con Alzheimer e ai loro familiari.

Gli Alzheimer Caffè si svolgono tutti i mercoledì e il secondo e quarto sabato di ogni mese, dalle 15 alle 18, presso la RSA Albergo del Nonno, e proseguiranno fino a giugno 2027.

“Vogliamo continuare a offrire alle famiglie un luogo in cui non sentirsi sole – ha sottolineato il presidente Giulio Colombo – e creare occasioni di incontro e di confronto su una realtà che riguarda sempre più persone”.

Una comunità che accompagna

La serata con Gianna Coletti ha rappresentato quindi non solo un momento di spettacolo, ma anche un’importante occasione per mantenere alta l’attenzione sull’Alzheimer e sull’importanza di costruire una comunità capace di ascoltare, sostenere e accompagnare le famiglie.

Non da Soli ringrazia Gianna Coletti, il pubblico presente e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.