Strepitoso successo per la presentazione dei “Magugliani di Corbetta”

Strepitoso successo di pubblico sabato 15 novembre alla presentazione del libro “I Magugliani di Corbetta – ovvero l’arte del legno” presso la sala don Sacchi a Corbetta.

Strepitoso successo per la presentazione dei “Mugugliani di Corbetta”

L’evento è stato aperto dal simpatico e commovente contributo degli alunni delle classi terze dell’ICS Aldo Moro diretti da Laura Cerati, che hanno esaltato l’importanza di un Museo del Legno a Corbetta.

Sono seguiti poi i saluti ed i ringraziamenti del presidente dell’Associazione Gaetano Olchini e gli interventi di Silvia Negretti, Beatrice Uboldi, Anselmo Pagani e Francesco Prina, accompagnati dalla proiezione di numerose foto storiche relative alla storia dei Cantieri Magugliani.

Una carrellata di immagini sul libro

A concludere una carrellata di immagini raffiguranti eventi, mostre, laboratori e visite guidate realizzate dall’Associazione Luigi Magugliani nei suoi primi vent’anni di attività.

Stupore e gradita sorpresa per il completo esaurimento delle 120 copie del libro, richieste dai presenti durante l’evento.

Si provvederà rapidamente ad una ristampa per sopperire alle numerose richieste pervenute.

Chi fosse interessato può prenotare una o più copie a Gaetano 3421268073 o a Dino 3338525231.