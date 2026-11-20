Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Le fotografie delle squadre di un tempo, i campi da gioco e le società che hanno formato generazioni di atleti raccontano la storia di Busto Garolfo nella mostra «Storie di sport».

«Storie di sport», la mostra in Sala Civica

L’esposizione è stata realizzata dal Gruppo di Ricerca Storica in occasione della Fiera Autunnale e sarà inaugurata questa sera, venerdì 20 novembre, alle 21 nella Sala Civica, con ingresso da via Magenta 25. Il percorso comincia dalle prime associazioni e arriva alle discipline e ai protagonisti di oggi. Raccoglie immagini, documenti e testimonianze che altrimenti rischierebbero di andare perduti. Tra le foto si ritroveranno i volti di giocatori, allenatori, dirigenti, volontari e appassionati, insieme alle vecchie formazioni di calcio, alle squadre ciclistiche e alle altre discipline.

Federica Barbaglia, presidente del Gruppo di Ricerca Storica, spiega:

«Nella mostra metteremo le fotografie delle squadre di calcio, della Ciclistica e delle altre attività sportive. Ogni immagine sarà accompagnata da un breve testo che racconta quando è nata la società e, dove possibile, quali sono stati i risultati più importanti raggiunti».

Chi ha vissuto quelle stagioni potrà ritrovare ricordi personali. I più giovani potranno invece scoprire come sono nate le società e le strutture che ancora oggi animano il paese.

Verso il Comune europeo dello sport 2029

L’iniziativa fa parte del percorso di valorizzazione dello sport promosso dall’Amministrazione comunale, che ha da poco ottenuto per Busto Garolfo il riconoscimento di Comune europeo dello sport per il 2029.

L’assessore allo Sport Stefano Carnevali dichiara:

«Un lungo percorso e tanto lavoro ci hanno consentito di ottenere il titolo di Comune Europeo dello Sport per il 2029. Le attività delle nostre associazioni sportive, i lavori della Consulta dello Sport e i progetti che l’Amministrazione comunale ha promosso proprio grazie alla Consulta, sono l’oggi e restituiscono la forza dello sport nel nostro territorio. Ma tutto questo movimento si inserisce su una tradizione molto ricca, che merita di essere raccontata. Lo sport, a Busto Garolfo, è una splendida e vitale realtà, ma ha una storia importante e radici lontane. Per questo abbiamo voluto recuperare ricordi e testimonianze di tante persone che hanno contribuito a costruire questo straordinario patrimonio».

Il libro sulla storia dello sport bustese

La mostra è solo la prima tappa di un lavoro più ampio, che diventerà un volume sulla storia dello sport a Busto Garolfo. Il libro sarà presentato nel 2027, in occasione del Galà dello Sport. Partirà dagli impianti, come il velodromo, i campi da calcio e da tennis, le piscine e gli spazi degli oratori. Poi ripercorrerà in ordine cronologico le vicende delle società sportive, fino ai giorni nostri.

Barbaglia dice:

«Partiremo dalle più antiche, come la Bustese e la Ciclistica, passando per il tiro a volo e gli arcieri, fino alle realtà più recenti, come il Running Bustese».

Ci sarà spazio anche per arti marziali e nuoto e per gli atleti che hanno ottenuto importanti riconoscimenti, da Roberto Battaglia nella scherma a Stefano Aldani nel ciclismo, passando per automobilismo, arrampicata, corsa, calcio e basket.

Le Olimpiadi dell’Alto Milanese

Una sezione sarà dedicata alle Olimpiadi dell’Alto Milanese, nate nel 1976 e proseguite fino agli anni Duemila, in cui si sfidavano le rappresentative dei Comuni del territorio.

La presidente del Gruppo di Ricerca Storica ricorsa:

«Nel 2007 risultavano ancora dodici discipline, dall’atletica allo sci, dalla mountain bike alle arti marziali, fino al nuoto e alla danza. Alla manifestazione partecipavano tra gli altri Buscate, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Inveruno e Rescaldina, e col tempo si è estesa a un territorio sempre più vasto. Siamo arrivati ad avere 27 Comuni coinvolti».

Il contributo della Consulta dello Sport

Per ricostruire questa storia il Gruppo di Ricerca Storica ha lavorato insieme alle società sportive del territorio, che hanno messo a disposizione documenti, fotografie e informazioni sulle loro attività.

L’assessore Carnevali prosegue:

«Ci siamo accordati con il Gruppo di Ricerca Storica perché la prossima pubblicazione diventasse a tema sportivo e loro hanno accolto favorevolmente questa proposta, a condizione che ci fosse un aiuto da parte della Consulta dello Sport. L’argomento è talmente ampio e articolato che andare in profondità nelle singole discipline e nelle singole società diventa complicato se non c’è qualcuno che le conosce dall’interno e può raccontarle. Anche in questo caso la Consulta dello Sport si è resa disponibile. Da un lato è certamente motivo di soddisfazione avere una pubblicazione ben raccontata e ben redatta che parli della propria storia, ma dall’altro le società hanno capito il senso del progetto e hanno dato la loro disponibilità e per questo le ringrazio».

Il sostegno della Bcc

Le pubblicazioni del Gruppo di Ricerca Storica sono sostenute dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che il prossimo anno compirà 130 anni.

Il presidente Roberto Scazzosi dichiara:

«Recuperare le proprie radici significa comprendere da dove veniamo, riconoscere il valore di chi ci ha preceduto e trovare in quella storia le ragioni per continuare a costruire il futuro. La nostra Banca di Credito Cooperativo è nata proprio qui, all’ombra del campanile di Busto Garolfo, dalla volontà di persone che hanno creduto nella forza della comunità, nella solidarietà e nella possibilità di migliorare insieme le condizioni di vita del territorio. Il prossimo anno celebreremo 130 anni di storia, 130 anni di presenza e di sostegno alle famiglie, alle imprese e alle associazioni. Un percorso che si intreccia profondamente con quello di Busto Garolfo e delle sue realtà sociali e sportive. Per questo riteniamo particolarmente importante il lavoro del Gruppo di Ricerca Storica: recuperare fotografie, testimonianze e vicende delle società sportive significa conservare una parte della nostra identità collettiva. Dietro ogni squadra, ogni associazione e ogni impianto ci sono persone che hanno dedicato tempo, passione e impegno alla crescita del paese. È lo stesso spirito che ha animato i fondatori della nostra Bcc e che continua a guidarci oggi. Una comunità che conosce e custodisce la propria storia ha radici più solide per affrontare il futuro».

Quando visitarla

Dopo l’inaugurazione di questa sera, venerdì 20 novembre, la mostra si potrà visitare durante la Fiera Autunnale: domenica 22 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, lunedì 23 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. «Storie di sport» ha il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Busto Garolfo e Città metropolitana di Milano e il sostegno di Aces Italia e Panathlon Club La Malpensa.

Nella foto di copertina: Roberto Battaglia in partenza per le Olimpiadi di Monaco del 1972 insieme alla Nazionale di spada, della quale allora era commissario tecnico