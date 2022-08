"Sound Tracks": Superdownhome, Mark Feltham ed Heggy Vezzano infiammano il chiostro

"Sound Tracks", ottima prima data dell'edizione 2022, a Nerviano, del famoso festival jazz&blues.

"Sound Tracks", buona la prima

Un blues che viene dal cuore. Una passione vera. E' quella che hanno portato sul palco e trasmesso al folto pubblico i musicisti protagonisti della prima serata dell'edizione 2022, la 18esima, di "Sound Tracks", festival jazz&blues ormai noto e apprezzato anche oltre i confini nazionali. La prima data è andata in scena ieri sera, venerdì 26 agosto 2022, nel chiostro dell'ex monastero degli Olivetani di Nerviano. A infiammare il pubblico sono stati i Superdownhome, due blues che ha già rappresentato l'Italia Oltreoceano, formato da Enrico Sauda che ha conquistato tutti con la sua voce e la sua chitarra "cigar box", creata con scatola di sigari e manico di scopa in piena tradizione degli strumenti che hanno dato vita al delta blues. E con Beppe Facchetti alla cassa e rullante. Ritmo e coinvolgimento sono state le due parole d'ordine che sono diventati ancora più grandi quando è arrivato Mark Feltham, armonicista inglese della famosa band dei Nine below zero e in quella dell'indimenticabile Rory Gallagher. E poi Heggy Vezzano, autentico poeta del blues, con la sua chitarra. E gran finale con l'arrivo anche di Cek Franceschetti e le sue sei corde.

I commenti degli organizzatori

"Ringrazio tutti i presenti per il sostegno e la partecipazione - ha affermato Daniela Rossi, presidente del Comitato promotore del festival a inizio serata - Il festival è momento particolare nel panorama culturale di questo territorio: non è solo musica. Abbiamo sempre cercato di rimanere fedeli al voler portare eventi di alta qualità culturale nella nostra zona, mai scelte banali o di indirizzo commerciale. Per noi l'importante è sempre stato proporre qualcosa che parlasse alle persone e portasse curiosità nel confrontarsi con qualcosa di diverso. Il festival ora diventa maggiorenne, con alle spalle 90 concerti, su questi palchi abbiamo visto artisti italiani e internazionali. Alla fine di ogni concerto abbiamo sempre visto il volto delle persone presenti felici e soddisfatte e questa è la più grande soddisfazione. E l'altra soddisfazione è stata vedere, oggi, volti presenti fin dal primo anno". "La musica proposta apparentemente è di nicchia, in realtà il pubblico di stasera conferma che è per tutte le età" ha aggiunto il sindaco di Nerviano Daniela Colombo.

I prossimi concerto

L'edizione 2022 prevede in tutto quattro concerti: oltre a quello di Nerviano, i prossimi saranno a Canegrate, Cerro Maggiore e Lainate.