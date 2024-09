"Sound Tracks", buonissima la prima per la 20esima edizione del festival

"Sound Tracks", ottimo inizio per la 20esima edizione del famoso festival jazz&blues con la prima tappa a San Giorgio su Legnano.

"Sound Tracks", buonissima la prima

Non poteva esserci inizio migliore per "Sound Tracks", il famoso festival jazz&blues diventato ormai punto di riferimento nazionale e oltre. Una maxi proposta culturale che quest'anno ha spento le sue prime 20 candeline coronando quello che era il sogno del suo ideatore Luciano Oggioni: portare il blus nell'Altomilanese. La sera di ieri, giovedì 5 settembre 2024, nella sala consiliare di San Giorgio su Legnano l'apertura è stata col botto: dopo l'introduzione di Daniela Rossi - presidente del comitato organizzatore - sul palco il Francesco Piu Trio: Piu, cantante e chitarrista ormai figura di rilievo del blues (ha collaborato con artisti del calibro di John Mayall, Johnny Winter, Jimmi Vaughan, Fantastic Negrito e molti altri ancora) con al suo fianco l'armonicista di Nerviano Davide Speranza e alla batteria Silvio Centamore (percussionista che collabora da anni con Davide Van De Sfroos e tanti altri ancora), hanno proposto una serata tra il blues e il rock, all'insegna del coinvolgimento del pubblico.

I prossimi concerti

La seconda tapppa sarà a Canegrate: sabato 14 settembre, in piazza Matteotti, arrivano i The Gamblers; venerdì 20 settembre si torna a Cerro Maggiore (paese che sostiene il festival fin dalla sua prima edizione): all'auditorium comunale di via Boccaccio saliranno sul palco Cek Franceschetti & The stompes. Ultima tappa sarà a Nerviano, venerdì 27 settembre: appuntamento in via Lazzaretto per il concerto della celebre Treves blues Band. Ogni serata è ad ingresso gratuito. L’evento vede il patrocinio dei Comuni che ospitano le serate.