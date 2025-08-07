Sono aperti i termini di iscrizione per "CAPitolo 20025"
Sono aperti i termini di iscrizione per autori e artisti alla quarta edizione di CAPitolo 20025, in programma sabato 27 settembre nel Parco della Biblioteca di Legnano di via Cavour.
Sono aperti i termini di iscrizione per "CAPitolo 20025"
CAPitolo 20025, che nelle tre edizioni passate ha visto oltre 150 partecipanti, è un'occasione per valorizzare la creatività e i talenti del territorio; per farsi conoscere, oltre che per conoscere altri scrittori e artisti; per vivere una giornata all'insegna della cultura contribuendo a fare della biblioteca un luogo sempre più vivo, più animato e ricco di opportunità e scambi.
Le presentazioni dei libri avverranno in modalità collettiva: ogni autore ha la possibilità di presentare il proprio libro in massimo 10 minuti, prima o dopo la presentazione degli altri autori partecipanti.
La mostra en plein air delle opere d'arte si terrà dalle 10.30 alle 19. Ogni artista provvederà autonomamente all'allestimento e alla custodia delle proprie opere.
Per candidarsi all’iniziativa occorre compilare entro il 10 settembre il form pubblicato sul sito del Comune di Legnano:
https://comune.legnano.mi.it/eventi/3447894/avviso-artisti-autori-locali-partecipa-call
La partecipazione è gratuita.