Nella serata di oggi, mercoledì 7 maggio alle 21, Palazzo Leone da Perego a Legnano ospiterà l’ultimo appuntamento dei “Giovedì del Museo” 2026, un ciclo che ha appassionato il pubblico con incursioni nella storia antica.

Siamo “Polvere di stelle”, l’astrofisico don Giovanni Sala chiude “I Giovedì del Museo”

Stavolta, a differenza degli interventi di archeologi abituati a decifrare reperti preistorici, la parola passa a don Giovanni Sala, astrofisico che guiderà i presenti in un viaggio cosmico alla ricerca delle origini della vita sulla Terra.

L’incontro, intitolato “Polvere di stelle”, esplorerà come gli atomi che compongono il nostro corpo e gli organismi viventi siano nati nel cuore delle stelle. Durante il loro ciclo vitale o nelle catastrofiche esplosioni di supernove, questi “forni cosmici” hanno forgiato gli elementi chimici essenziali alla vita, diffondendoli nello spazio. Un tema affascinante che unisce scienza, fede e meraviglia universale, perfetto per chiudere una rassegna amatissima.

Ingresso libero e aperto a tutti, l’evento è organizzato dal Museo civico Guido Sutermeister in collaborazione con Stripes. Non serve prenotazione.