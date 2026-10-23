Si inaugura il nuovo auditorium comunale di San Vittore Olona.
Si inaugura il nuovo auditorium comunale
Si inaugura il nuovo auditorium comunale di San Vittore Olona, struttura – ideata e avviata dall’ex Amministrazione comunale – che sorge in via 24 Maggio (e collegata in parte con le scuole medie). L’appuntamento è per domani, sabato 24 ottobre 2025, con la cerimonia di taglio del nastro: nel corso della cerimonia il Maestro Lorenzo Meraviglia eseguirà un repertorio per violino accompagnato al pianoforte dal Maestro Mauro Ivano Benaglia; coordinerà l’evento l’architetto Giorgio Carlo Almasio.
Le parole dell’Amministrazione comunale
“Il nuovo auditorium comunale rappresenta uno spazio pensato per diventare un punto di riferimento per la cultura, la musica, l’arte e gli incontri della nostra comunità – affermano dall’Amministrazione comunale – Un luogo aperto a tutti, dove idee, talenti ed emozioni potranno trovare spazio e dove cittadini, associazioni e giovani potranno sentirsi protagonisti. L’auspicio è che diventi un luogo vivo, capace di unire le persone e arricchire la vita culturale del nostro Comune. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto”.