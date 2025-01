Sette secoli di Giubilei nella Sala degli stemmi

A Legnano un percorso storico in oltre sette secoli di Giubilei.

Un percorso storico in trenta pannelli in 700 anni di Giubilei

A offrirlo sarà la mostra "Il perdono che ridona la vita", che sarà aperta al pubblico nella Sala degli stemmi di Palazzo Malinverni a partire dalle 16.30 di sabato 1 febbraio.

L’esposizione consta di una trentina di pannelli che illustrano i Giubilei più significativi negli oltre settecento anni che ci separano dal 1300, quando Bonifacio VIII istituì l’anno per la remissione dei peccati. Curata da Danilo Zardin, docente di Storia moderna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e presentata al Meeting di Rimini del 2024, è stata promossa dalla Parrocchia di San Magno e dal Centro culturale San Magno e organizzata con il Comune di Legnano. Ogni pannello presenta una doppia chiave di lettura, una di tipo storico-religioso, l’altra di taglio artistico. Ogni Giubileo è infatti inquadrato nella sua cornice storica e illustrato con l’immagine di un’opera d’arte, non necessariamente coeva, che di quel tempo è in grado di cogliere e restituire lo spirito. Oltre ai panelli sarà esposta la riproduzione delle Editrici Vaticane della bolla "Antiquorum habet fida relatio" con cui Bonifacio VIII indisse il Giubileo. L’esposizione è condivisa con altre realtà del panorama culturale ed ecclesiale della città e del Decanato, quali Associazione De Gasperi, Azione cattolica e Chiesa insieme.

"Un'occasione per riflettere su temi che continuano a interrogarci"

L’assessore alla Cultura Guido Bragato sottolinea:

"Nell’anno giubilare ci è sembrato importante dedicare uno spazio simbolo del nostro palazzo comunale, la Sala Stemmi, a una mostra che documenta storicamente il Giubileo; ricorrenza che, per la sua rilevanza, non riguarda esclusivamente i credenti. Il messaggio centrale di questo Giubileo, ossia la speranza, non può che chiamare in causa ogni persona che avverta la responsabilità e il dovere di fare qualcosa per realizzare quella speranza del bene che oggi appare quasi un miraggio. Un grazie alla Parrocchia e al Centro culturale San Magno per aver proposto una mostra che sarà sicuramente un’occasione per riflettere su temi che, anche con il passar del tempo, continuano a interrogarci".

Lunedì 3 una conferenza del curatore professor Danilo Zardin

Lunedì 3 febbraio, alle 21 a Palazzo Leone da Perego, il professor Zardin terrà una conferenza dal titolo "Il Giubileo tra radici del passato e realtà del presente". La relazione, che prenderà il via dall’origine e tratterà l’evoluzione storica della pratica del Giubileo, condurrà a una riflessione sul presente, sulle difficoltà e i contrasti, gli scontri e i mali di un’epoca, la nostra, cui il "Giubileo della speranza" 2025 vuole indicare una possibilità di redenzione.

Gli orari di apertura e le informazioni per prenotare visite guidate

Per la mostra, a ingresso libero, saranno disponibili persone che accompagneranno i visitatori aiutandoli a comprendere meglio i contenuti. "Giubilei. Il Perdono che ridona la vita" sarà aperta tutti i giorni fino a domenica 9 febbraio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Gruppi di adulti e scolaresche potranno prenotare la visita guidata contattando l’Ufficio Cultura allo 0331.471575/578 o inviando una mail a ufficio.cultura@comune.legnano.mi.it.

Nella foto di copertina: il curatore Danilo Zardin, docente di Storia moderna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore