"Servus Inutilis", una mostra su Alcide De Gasperi e la politica come servizio

Arriva a Legnano "Servus Inutilis", una mostra intitolata ad Alcide De Gasperi nel 70esimo anniversario della morte dello statista trentino.

Alcide De Gasperi in mostra al Castello di Legnano

Il 19 agosto 1954 moriva Alcide De Gasperi. Nel 70esimo anniversario, la Fondazione a lui intitolata, di cui il legnanese Paolo Alli ricopre la carica di segretario generale, promuove una serie di iniziative con lo scopo di attualizzarne la figura, il pensiero e l’opera e l’eredità.

Le due associazioni del nostro territorio intitolate allo statista trentino, quella di Legnano presieduta da Ivo Paiusco e quella di San Vittore Olona presieduta da Marco Rotondi, spiegano:

"L’eredità lasciata da De Gasperi ha moltissimo da dire alla società di oggi, in particolare ai giovani, che rappresentano il target principale dell’anno degasperiano 2024-25. In tale contesto nei prossimi giorni porteremo nella città del Carroccio - avendo come co-promotori l’Amministrazione comunale e la Fondazione di Roma - la mostra inaugurata lo scorso agosto al Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini, dal titolo 'Servus Inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio'. De Gasperi amò profondamente il proprio Paese. Dentro un percorso umano sempre illuminato da una fede profonda e trasparente, interpretò laicamente la propria azione politica, improntata al pragmatismo e al dialogo. In essa seppe praticare quella pazienza che riteneva una dote fondamentale del politico, ma anche la determinazione, la costanza, il rispetto per l’avversario, senza mai arretrare rispetto ai suoi valori di riferimento. Ma è tutta la sua traiettoria umana e personale ad affascinare chi accosta questa figura ancora così viva e vitale, tanto profetica che alcuni suoi discorsi potrebbero sembrare scritti oggi".

L’edizione legnanese della mostra, realizzata anche con il contributo della Banca di credito cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, con il sostegno della Famiglia Legnanese e dell’Associazione italiana dei Centri culturali e con il patrocinio del Comune di San Vittore Olona, sarà allestita al Castello Visconteo di Legnano e si terrà da giovedì 24 aprile a lunedì 4 maggio.

All'inaugurazione interverrà l'onorevole Paolo Alli

L'inaugurazione è prevista per giovedì 24 aprile alle 18 nella Sala Previati del Castello Visconteo: nell'occasione si terrà un incontro pubblico con la partecipazione di Paolo Alli, segretario generale della Fondazione De Gasperi di Roma, Andrea Tommasi, della redazione della mostra "Servus inutilis", Ivo Paiusco e Marco Rotondi, presidenti delle Associazioni Alcide De Gasperi di Legnano e San Vittore Olona.

Da venerdì 25 aprile a domenica 4 maggio, la mostra sarà aperta a ingresso libero dalle 15.30 alle 19. Nelle giornate del 28, 29 e 30 aprile l'apertura sarà riservata esclusivamente alle scuole, in orario curricolare.

Su prenotazione, sono possibili visite guidate, chiamando il 320.0881058 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica degasperi.legnano@gmail.com.

Il 25 Aprile in piazza San Magno con letture degasperiane

Venerdì 25 aprile, alle 17.15, in piazza San Magno, si terrà una commemorazione dell’80esimo anniversario della Liberazione promossa dalla Fondazione De Gasperi di Roma, con letture degasperiane e la partecipazione dell’onorevole Paolo Alli e del sindaco di Legnano Lorenzo Radice (in caso di maltempo la commemorazione si terrà nella Sala degli stemmi di Palazzo Malinverni); alle 18 seguirà una Messa nella Basilica di San Magno, a ricordo di Alcide De Gasperi, riconosciuto servo di Dio dalla Chiesa cattolica e per il quale è in corso la causa di beatificazione.