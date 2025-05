«Serate a tema» al Centro polifunzionale San Marco

Il mese di maggio si preannuncia ricco di appuntamenti culturali a Marcallo con Casone grazie al ciclo di incontri «Serate a tema», organizzato al Centro polifunzionale San Marco. L’iniziativa, patrocinata dall’Università del Magentino e dal Comune, offrirà tre mercoledì di approfondimenti su temi di attualità e interesse.

I tre incontri

Le serate prenderanno il via mercoledì 14 maggio alle 21 con l’incontro «Psicoterapia: sfatare i miti e abbracciare la realtà», a cura di Giuseppe Rescaldina. Un’occasione per fare chiarezza su pregiudizi e luoghi comuni che ancora circondano la psicoterapia, offrendo strumenti per comprenderne il reale valore e funzionamento.

Il secondo appuntamento, previsto per mercoledì 21 maggio, sarà dedicato a «Le muse nella Belle Époque: Ellen, Yvette, Isadora e le altre», con la guida di Giovanni Sesia. Un viaggio affascinante alla scoperta delle figure femminili che hanno ispirato arte, letteratura e società tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Chiuderà il ciclo, mercoledì 28 maggio, l’incontro «L’intelligenza artificiale vista da un baby boomer», affidato a Giuseppe Borgonovo. Un dialogo intergenerazionale su come le nuove tecnologie stanno cambiando la società, raccontato dal punto di vista di chi ha vissuto in prima persona la rivoluzione digitale.

La location

Le «Serate a tema» rappresentano un’opportunità per incontrarsi, riflettere e confrontarsi su argomenti che spaziano dalla salute mentale alla storia culturale, fino alle sfide dell’innovazione tecnologica. Gli incontri si terranno nella sala San Marco in via Roma sempre alle 21 con ingresso libero.