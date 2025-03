Seconda edizione dello Sbam Studio per ballerini autori maestri

Duecento partecipanti alla 2° edizione dello Sbam al teatro De Silva di Rho. L’evento ha ospitato anche docenti dell’Operà di Parigi

Una seconda edizione scintillante quella della rassegna Sbam svoltasi sabato 22 al Teatro De Silva di piazza Jannacci. Un’opportunità per far conoscere al territorio la danza classica e quella con accompagnamento musicale moderno. Lo “Studio Ballerini Autori Maestri” è un masterclass di danza classica che ha mostrato alla mattina le doti delle scuole internazionali e dei docenti venuti perfino dall’Operà di Parigi e da Amsterdam. Tra pomeriggio e sera è andato in scena il concorso-gala per coreografi e per compagnie emergenti. Il team di organizzazione è composto da 10 componente mentre i partecipanti sono stati circa 200

Le parole dell’organizzatrice

“L'intento – ha spiegato Paola Di Clemente nel pool degli organizzatori – è quello di richiamare a Rho la bella danza. Lo Sbam è un evento-concorso che mette in evidenza le capacità delle scuole di danza di Italia e di altri paesi. Nasce da una idea di trasportare in città la danza di qualità. Abbiamo invitato eccellenze di docenza a livello mondiale".

Il patrocinio del Ministero

Proprio il 21 marzo l’organizzazione ha ricevuto il patrocinio del Ministero delle Attività Culturali e sono stati tutti maggiormente motivati alla buona riuscita di questa 2° edizione. L’edizione numero 2 ha avuto numeri in crescita e ha destato molta curiosità nel pubblico rhodense. Uno spazio è stato anche dedicato alle conferenze nella sala convegni del teatro.