Scurati (Lega): “Da Regione 50mila euro per l’anniversario della Battaglia di Legnano”

Un totale di 50mila euro in arrivo per le celebrazioni dell’850esimo anniversario della Battaglia di Legnano stanziati da Regione Lombardia.

Questo quanto ha annunciato la consigliera regionale della Lega, Silvia Scurati che proprio lo scorso mese di dicembre aveva presentato un ordine del giorno in occasione del bilancio regionale, con cui impegnava la Giunta guidata da Attilio Fontana a individuare risorse per celebrare l’anniversario dell’appuntamento legnanese.

“Con il contributo di 50mila euro approvato dalla Giunta regionale per le celebrazioni dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano, Regione Lombardia investe sulla propria storia e sulla propria identità – ha sottolineato l’esponente regionale del Carroccio – Sono particolarmente soddisfatta perché questo provvedimento dà seguito all’ordine del giorno che avevo presentato in occasione del bilancio regionale di dicembre, con cui si impegnava la Giunta a individuare risorse per celebrare degnamente l’850° anniversario della Battaglia di Legnano”.

Scurati ha poi sottolineato l’importanza della Battaglia di Legnano per la storia regionale:

“La Battaglia di Legnano è una pagina fondativa della nostra storia: la vittoria dei Comuni della Lega Lombarda contro Federico Barbarossa affermò i valori di libertà, autonomia e unità civica. Non a caso Legnano e il Carroccio sono tra i simboli della Lombardia. L’iniziativa ‘La Memoria Viva del Carroccio’, in programma tra Milano e Legnano dal 15 maggio al 15 giugno, rappresenta un’occasione importante per coinvolgere cittadini, associazioni e territori, valorizzando un patrimonio culturale vivo e rafforzando il senso di appartenenza. Il Palio di Legnano è da oltre novant’anni una tradizione che parla a tutta la Lombardia e che merita di essere sostenuta e promossa anche in occasione di un anniversario così significativo. Difendere e valorizzare la nostra storia e le nostre radici significa investire nell’identità lombarda e nello spirito di una terra che ha fatto della libertà e dell’autonomia il proprio tratto distintivo”.