Continuano gli appuntamenti della rassegna ‘Delitti tra le righe’ alla Libreria Nuova Terra di Legnano aperta ai lettori appassionati di libri gialli, noir e thriller curato da Paolo Tosini.

“Sangue di giuda”, presentazione per il nuovo libro di Gabriele Cantella

Giovedì 20 novembre alle ore 21 in via G. Giolitti 14 è presente Gabriele Cantella, autore e giornalista siciliano trapiantato a Milano ormai da tanti anni, che presenta la sua ultima pubblicazione dal titolo ‘Il sangue di Giuda’, di Mursia Edizioni per la collana Giungla Gialla.

Cantella narra di un serial killer invisibile e spietato che semina morte e terrore a Gela, in Sicilia, terra d’origine dell’autore. Una serie di delitti inquietanti anche perché avvengono in un luogo insolito, in chiesa e durante la Santa Messa nella settimana di Pasqua. A tutto questo si aggiunge che accanto ai corpi delle vittime vengono trovati trenta pezzi d’argento e un santino raffigurante una delle stazioni della Via Crucis. Perché l’assassino fa riferimento alla Passione di Cristo e, in particolare, a Giuda? Mistero.

Dal ritmo e dallo stile narrativo ben marcato, ‘Il Sangue di Giuda’ di Gabriele Cantella tiene il lettore col fiato sospeso in un insieme di eventi e colpi di scena che si mescolano con la profondità psicologica dei personaggi e, in particolare, dell’investigatore provato Giovanni Alma.

Diversi gli eventi in programma

La Libreria Nuova Terra di Legnano anche quest’anno ha programmato una serie di incontri per la presentazione dei libri in presenza degli autori. Appuntamenti aperti al pubblico nei quali è possibile porgere domande e farsi firmare le copie. Oltre alla rassegna ‘Delitti tra le righe’ si aggiungono iniziative per altri generi letterari. Prossime date martedì 25 e giovedì 27 novembre rispettivamente con Sara Colombo, che presenterà ‘Lascia che la vita accada’ un libro che parla di salute mentale, e poi Alessandra Baruffato con ‘Occhi di riso, occhi di Luna’ in cui il tema trattato è l’inclusione. La stagione 2025 si concluderà, poi, il 2 e 3 dicembre con Lorenza Gentile che presenterà il suo ultimo libro “La volta giusta” e il giorno successivo con Maurizio Rivera con il libro “Semedamore”.