"San Vittore Olona. Città che legge-città che scrive": il terzo incontro del nuovo progetto.

Questa mattina, sabato 15 aprile, si è tenuto il terzo incontro del nuovo progetto promosso dall'Amministrazione Comunale "San Vittore Olona. Città che legge-città che scrive".

È un progetto che vuole dare spazio a tutti gli autori partendo da quelli del territorio.

"È bello che un luogo come la Biblioteca dia spazio alle persone che scrivono e le faccia sentire protagoniste. Qui a San Vittore chiunque scriva libri deve sentirsi il benvenuto e deve sapere che troverà un'amministrazione che crede in loro. Tutti i grandi viaggi partono con un piccolo passo, prima di essere grandi scrittori tutti devono sentirsi valorizzati per quello che fanno e scrivono" ha detto l'Assessorato alla Cultura, Sport, Giovani, Comunicazione e Sistemi Informatici Roberto Salvato.