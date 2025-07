Rugby Sound, il "Deejay Time" fa ballare tutti con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso

MIX TRA SUCCESSI E NOSTALGIA

Grande pubblico per il ritorno dello show con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso: "Amiamo Legnano e questo festival!"

Rugby Sound, il "Deejay Time" fa ballare generazioni all'Isola del Castello di Legnano.

Rugby Sound, il "Deejay Time" fa ballare tutti

Un tuffo negli anni Ottanta e Novanta, tra successi soprattutto della musica techno. Pubblico delle grandi occasioni e balli scatenati per tutti la sera di ieri, venerdì 11 luglio 2025, quando sul palco del Rugby Sound è arrivato il "Deejay Time". Il concerto, che nasce dal successo del programma radiofonico di Radio Deejay, ha fatto di nuovo centro. Palco è stato tutto per quattro dj che hanno fatto la storia: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Lo spettacolo

Il concerto, proposto anche in alcune scorse edizioni, è stato di fatto un viaggio tra le hit che hanno segnato un'epoca, un mix di energia e un po' di nostalgia. "Noi amiamo Legnano e amiamo il 'Rugby Sound' che è diventato un festival di primo livello" ha esordito Albertino in apertura di concerto. E poi via allo show con mezzora a testa per ogni dj. E il pubblico che ha ballato scatenato.