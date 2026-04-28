Ritorna la Civil Week, quest’anno con la Festa delle Associazioni

Anche per il 2026 il Comune di Arese partecipa alla Civil Week, la manifestazione milanese che celebra l’impegno civico, la solidarietà e il protagonismo dei cittadini.

L’iniziativa prenderà il via tra il 7 e il 10 maggio prossimi con moltissimi appuntamenti tra proiezioni di film, eventi, conferenze, attività culturali e musicali.

“Novità di quest’anno è l’inclusione, all’interno della cornice della Civil Week, della Festa delle Associazioni. Storicamente legata al mese di settembre, la manifestazione si sposta all’interno di questo palinsesto che mette al centro proprio il legame tra istituzioni, volontariato e cittadinanza attiva per dare così una dimensione più ampia al lavoro straordinario che i nostri volontari svolgono quotidianamente. Ringrazio tutte le associazioni partecipanti, che testimoniano – ancora una volta – come Arese sia una comunità viva e solidale ” – dichiara l’Assessora a Welfare e Politiche sociali Raffaella Crocetta.