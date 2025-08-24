Rievocazione storica, cresce l'attesa per il grande evento

PROTAGONISTA SARA' NAPOLEONE

Annunciato il programma della manifestazione che vedrà Napoleone protagonista

Rievocazione storica a Turbigo, conto alla rovescia per l'attesissimo evento.

Rievocazione storica, cresce l'attesa

Manca ormai meno di un mese alla nuova grande edizione della Rievocazione Storica Turbighese. Al contrario delle edizioni passate (che si tenevano nel mese di maggio) quest’anno sarà il 13 settembre 2025, a Turbigo ovviamente, e riserverà numerose sorprese.

Il periodo storico sarà quello del 31 maggio 1800 e avrà il nome "Lo Sbarco in Lombardia-Napoleone e le sue truppe di nuovo sulle rive del Ticino".

Il programma

Il programma dell’evento, che è molto atteso, inizierà sabato 13 settembre 2025 alle 10 con le visite ai campi militari al parco di Villa Gray e con eventi culturali come mostre, racconti e didattica a cura dei rievocatori. Il programma si chiuderà definitivamente domenica 14 settembre 2025 alle 12 con la fine della manifestazione, ma nel mezzo non mancheranno sicuramente i momenti di divertimento e cultura.

Nel frattempo, il presidente dell’associazione risorgimentale Daniele Solivardi ha voluto ringraziare tutte le aziende che parteciperanno come sponsor alla manifestazione: "Si tratta di una manifestazione sponsorizzata completamente dalle aziende che vivono, lavorano e producano sul nostro territorio. Senza il loro fondamentale contributo nulla sarebbe possibile. Invitiamo altre aziende ad unirsi a noi in questo progetto che ha come unico scopo di far conoscere attraverso storia e cultura il nostro territorio rendendolo più attrattivo a livello turistico".