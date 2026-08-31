“Restauri in vista”: a Cornaredo la bellezza torna a parlare

Sabato 5 e domenica 6 settembre un appuntamento speciale per riscoprire due preziose opere d’arte, restituite – o in corso di restituzione – al loro originario splendore.

Restauri in vista

La bellezza, a volte, non ha bisogno di essere cercata lontano. È custodita nelle nostre chiese, nelle opere che abbiamo imparato a vedere quasi senza più guardarle, nelle testimonianze artistiche che raccontano secoli di fede, devozione e cultura. È proprio da questa consapevolezza che nasce “Restauri in vista”, l’iniziativa promossa dalla Parrocchia Santi Giacomo e Filippo di Cornaredo, che sabato 5 e domenica 6 settembre offrirà alla cittadinanza l’occasione di conoscere più da vicino due importanti opere d’arte del territorio.

Visite guidate

Protagonista dell’iniziativa sarà innanzitutto la Madonna dei Maestri Campionesi, preziosa opera del XIV secolo conservata nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Il restauro ha permesso di restituire alla scultura la leggibilità e la luminosità consentendo di apprezzarne nuovamente dettagli e caratteristiche che il tempo aveva inevitabilmente attenuato.

Un’opera che non è soltanto una testimonianza artistica, ma anche una pagina della storia religiosa della comunità. La Madonna con il Bambino, nella sua delicata rappresentazione, continua infatti a parlare attraverso i secoli, mostrando come arte e fede siano state profondamente intrecciate nella vita delle nostre comunità.

Accanto ad essa sarà presentata la Madonna della Rosa con Sant’Anna, opera del XVI secolo custodita da anni nella sacrestia della parrocchiale. In questo caso il restauro è ancora in corso e sarà proprio questa una delle particolarità dell’iniziativa: i visitatori potranno conoscere il lavoro delle restauratrici e comprendere da vicino quanto studio, pazienza e competenza siano necessari per riportare alla luce un’opera antica.

L’opera delle restauratrici

A guidare la presentazione saranno infatti Gabriella Mantovani, Marzia Renosto e Sofia De Ciechi, che accompagneranno i visitatori nella lettura delle due opere e nel racconto delle diverse fasi dell’intervento. Un’occasione preziosa per comprendere che restaurare non significa semplicemente “riparare” un’opera, ma custodirne la storia e permettere alle generazioni future di continuare a incontrarla.

L’iniziativa vuole così superare i confini di una semplice mostra. “Restauri in vista” è un invito a riscoprire il patrimonio artistico presente sul territorio e, attraverso di esso, la storia delle comunità che lo hanno custodito. Un patrimonio che appartiene a tutti e che merita di essere conosciuto, valorizzato e trasmesso.

La Madonna dei Maestri Campionesi sarà inoltre inaugurata ufficialmente durante la Santa Messa di domenica 6 settembre alle ore 11.30.

Le visite guidate si svolgeranno sabato 5 e domenica 6 settembre alle ore 16.30 e alle ore 17.00, presso le rispettive sedi delle opere: la Madonna in marmo sarà in chiesa parrocchiale, mentre la tela della Madonna della rosa con Sant’Anna si potrà ammirare in Sant’Apollinare.

L’ingresso è libero.